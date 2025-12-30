FC Livingroom Mainz möchte seine Serie fortsetzen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der FC Livingroom Mainz. Zum Mainzer C-Klassisten hat uns Pascale Dieges, im Laufe der Saison als Trainer beim FC dazugestoßen, folgende Informationen übermittelt.

"Aufgrund der guten Serie gehen die Spieler gut gelaunt in die Winterpause. Genau diese Positive Stimmung vollen wir zum Trainingsauftakt mitnehmen und beibehalten."

"Über das schlechte kann ich nicht urteilen, da ich erst mitten in der Saison zum Team dazugestoßen bin. Gut lief, dass wir uns in zu einer Mannschaft entwickelt haben die auf dem Platz harmoniert. Wie sagte eins ein Weltmeister: "Kameradschaft ist der Schlüssel zum Erfolg". Natürlich haben wir noch an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen und die packen wir in der Vorbereitung an."

Gab es bereits Veränderungen oder wird es in der Winterpause welche geben?

"Zum Trainerwechsel haben wir als Trainerteam zusammen mit dem Vorstand ein klares Konzept, welches Trainingsbeteiligung und Disziplin entwickelt. Spieler, die diese Richtlinie nicht eingehalten haben, wurden von uns aus dem Verein entfernt. Ein Weg, den wir konsequent durchziehen.

Zum Januar wird Josef Szatmari von Inter Mainz zurückkehren. Des weiteren steht uns Umberto Izzo, der vom FC Sprendlingen kommt, ab Januar zur Verfügung. Beide werden unser Spiel verbessern, sowohl im Offensivspiel, wie auch in der defensiven Stabilität.

Wir halten weiterhin Augen und Ohren offen und führen Gespräche. Wer über einen Wechsel nachdenkt und uns helfen möchte, Vitesse wieder zu einem Namen im Mainzer Raum zu machen, kann uns gerne kontaktieren. Auch suchen wir noch einen weiteren Co Trainer um unsere Trainingsintensität zu verbessern. Auch hier gilt wer Interesse hat ganz sich gerne über unsere Instagram Seite melden."

Unsere Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen uns nicht nur spielerisch weiter entwickeln, sondern den Verein moderner machen. Aufgrund unserer guten Serie ist die Tabelle enger geworden, diese Serie wollen wir fortsetzen und dann schauen wir was am Ende geht. Auf jeden Fall wollen wir unter die Top fünf kommen."

Wer wird Meister und wer steigt ab?

"Absteiger gibt es bei uns keine. Meister ist schwer zu beantworten. Ingelheim hat scheinbar einige Abgänge zu verzeichnen, Bretzenheim ist eine sehr junge Truppe und Laubenheim hat in den letzten Wochen einen Lauf. Da wollen wir uns nicht festlegen. Wir sagen nur so viel: Der Bretzenheimer Sportplatz in der Ullrichstraße hätte aufjedenfall B-Klassen-Fußball verdient."

