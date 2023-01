FC livingroom Mainz: Mit dem Erfolg kommt der Spaß zurück Der FC im Winter-TÜV: Mannschaft musste sich nach bitterem Abstieg erst einmal sammeln

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Die Konstanz im Trainings- und Spielbetrieb, die wiedererlangte Priorität muss nachhaltig unter Beweis gestellt werden. Nur so sind dauerhafte positive Ergebnisse möglich und mit dem Erfolg kommen auch die Automatismen/Abläufe und damit auch der Spaß zurück.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die nach einem bitteren Abstieg größtenteils erklärbar sind, haben wir uns mittlerweile gefangen und als Team wieder zusammengefunden. Die Integration unserer U21 klappt immer besser und die mittlerweile geschrumpfte Verletzten-/Abwesenheitsliste hat ebenfalls dazu beigetragen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Den stärksten Eindruck in der Hinrunde hatte UDP hinterlassen. Bosnjak hat in den entscheidenden Spielen bisher auch wichtige Punkte geholt und steht zurecht oben drin. Wir geben uns allerdings nicht auf und werden alles daransetzen, die fehlenden Punkte aus der Vorrunde aufzuholen. Absteiger gibt es bei uns keine! :)

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Transfers sind aktuell konkret nicht geplant, wir konnten für uns eine Verstärkung in der Abwehr per Zweitspielrecht gewinnen, ggf. kommen kurzfristig noch Transfers hinzu. Allerdings kommen auch einige Langzeitverletzte-/Abwesende zurück, die wir intern bereits als "neue" Transfers ansehen.

