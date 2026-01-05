FC Livingroom Mainz: Der Spirit soll wieder in den Vordergrund rücken

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der FC Livingroom Mainz. Zum C-Klassisten hat uns Vita Eisfeld, Vorstand beim FC, folgende Informationen übermittelt.

"Zuletzt ist die Stimmung wieder deutlich besser also noch vor einigen Wochen. Wir erlebten im Sommer einen großen Umbruch, viele verdiente Spieler beendeten endgültig ihre aktive Karriere, zudem verließen uns einige Leistungsträger, es zeichnete sich damit früh ab, dass wir in der kommenden Saison lediglich mit einem Team an den Start gehen. Umbruch bedeutet auch, dass sich das Team neu finden muss, viele neue Eindrücke und Erwartungen entstanden, die erstmal eingeordnet werden mussten."

"Wir haben uns nach anfänglichen Schwierigkeiten (unnötige Niederlagen, unterschiedliche Erwartungen, Disziplinlosigkeiten) als Team zusammengefunden. Zudem mussten neue Hierarchien entstehen sowie ein gesundes Maß an Teamchemie entstehen. Dies war gerade zu Beginn sehr herausfordernd, da vor allem die unterschiedliche Qualität innerhalb des Teams (Mix aus ehemals FCL I und II) von einigen unterschätzt wurde. Um so wichtiger war es auch an unserem neuen Weg konsequent festzuhalten und die entstandenen Ungereimtheiten konstruktiv und mit aller Wertschätzung füreinander auszuräumen, das ist uns als Team gut gelungen."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Es gab bereits Veränderungen, da einige Spieler in der Rückrunde pausieren möchten/müssen. Insgesamt haben uns vier Spieler im Winter verlassen, lediglich ein Spieler davon war aktiv, die anderen drei Spieler waren bereits inaktiv. Wir haben bereits im November die ersten Lücken geschlossen und positionsgetreu drei neue Spieler aufgenommen. Letzte Woche konnten wir auch die größte Vakanz schließen und einen Torhüter verpflichten. Wir werden uns bei Bedarf noch auf der ein oder anderen Position verstärken, haben auch bereits einige Spieler auf dem Radar, um zu qualitativ weiter zu verstärken. Außerdem haben wir auch auf der Trainerposition eine Optimierung für die" Rückrunde vorgenommen.

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unsere Ziele für die Rückrunde sind klar formuliert. Wir möchten die zuletzt positive Entwicklung mit in die Rückrunde nehmen, uns spielerisch weiter entwickeln und die knappen Spiele ergebnistechnisch auf unsere Seite ziehen. Vor allem die letzten Spiele gegen die Spitzenreiter machen Mut, da Sie gezeigt haben, dass wir zum Teil bereits gut mithalten können und auf einem guten Weg sind. Mit klaren Maßnahmen, die wir gerade als Team erarbeiten, möchten wir den FCL-Spirit wieder bewusst in den Vordergrund rücken, ohne jeglichen Druck spielerische Momente kreieren, ein paar Plätze nach oben klettern und so auch die Basis für ein erfolgreiches neues Jahr legen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Um die Meisterschaft spielen VfB Bodenheim III, SG Harxheim/Gau-Bischofsheim II und Türkgücü Mainz. Die drei Teams haben mit Abstand die meisten Tore sowie die wenigsten Gegentore, zudem auch bereits um die 10 Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Wer von Ihnen das Rennen macht ist schwer Voraus zu sagen, da entscheiden bekanntlich Kleinigkeiten. Bei den Absteiger ist es dagegen deutlich einfacher eine Einschätzung zu geben, da es in der C-Klasse nämlich gar keine Absteiger gibt."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.