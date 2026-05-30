FC Liverpool trennt sich von Meistertrainer Arne Slot

Wie die Fenway Sports Group (FSG) am Samstagnachmittag in einer offiziellen Erklärung bekannt gab, erfolgt die Demission nach einer eingehenden Saisonanalyse. Damit endet die zweijährige Amtszeit des Niederländers an der Mersey vorzeitig und völlig überraschend, nachdem Slot noch vor wenigen Wochen von einer gemeinsamen Zukunft ausgegangen war.
Der 47-jährige Slot hatte im Sommer 2024 das schwere Erbe von Jürgen Klopp angetreten und in seiner Debütsaison alle Erwartungen übertroffen. Er führte die „Reds“ zur langersehnten 20. Meisterschaft und wurde zum Trainer des Jahres gewählt.
In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Eigentümer, dass ihnen dieser Schritt extrem schwergefallen sei, die sportliche Entwicklung jedoch eine Neuausrichtung unumgänglich mache:
„Die Entscheidung ist uns als Klub unendlich schwergefallen. Arnes Beitrag für den FC Liverpool war bedeutend, tiefgreifend und vor allem erfolgreich. Er geht mit unserer tiefsten Dankbarkeit und einem Premier-League-Titel im Gepäck. Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist, um den Verein weiter voranzubringen. Die Trajektorie des Teams erfordert einen Richtungswechsel.“
Slot verabschiedete sich mit kurzen, gefassten Worten: „Es war eine fantastische Reise. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir in der vergangenen Saison gemeinsam die Liga gewinnen konnten.“
Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren. Die Vereinsführung strebt eine schnelle Lösung an, um die Vorbereitungen auf die neue Saison nicht zu gefährden.