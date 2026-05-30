FC Liverpool trennt sich von Meistertrainer Arne Slot

– Foto: André Nückel

Wie die Fenway Sports Group (FSG) am Samstagnachmittag in einer offiziellen Erklärung bekannt gab, erfolgt die Demission nach einer eingehenden Saisonanalyse. Damit endet die zweijährige Amtszeit des Niederländers an der Mersey vorzeitig und völlig überraschend, nachdem Slot noch vor wenigen Wochen von einer gemeinsamen Zukunft ausgegangen war.

Der 47-jährige Slot hatte im Sommer 2024 das schwere Erbe von Jürgen Klopp angetreten und in seiner Debütsaison alle Erwartungen übertroffen. Er führte die „Reds“ zur langersehnten 20. Meisterschaft und wurde zum Trainer des Jahres gewählt.

In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Eigentümer, dass ihnen dieser Schritt extrem schwergefallen sei, die sportliche Entwicklung jedoch eine Neuausrichtung unumgänglich mache: