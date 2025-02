FC Liverpool gastiert beim VfB: "Das lässt mein Herz höherschlagen"

Das Sechzehntelfinale in der UEFA Youth League steht an. Wenn die U19 am Dienstag den Liverpool FC empfängt, erwartet die Zuschauer ein Spiel mit Spannung und Klasse.

Der VfB hat sich das Heimrecht in dieser Partie mit einer herausragenden Ligaphase bei seiner Youth-League-Premiere gesichert. Vier Siege, ein Remis und nur eine Niederlage bedeuteten am Ende 13 Punkte und Rang fünf in der Abschlusstabelle. Der Liverpool FC sicherte sich das Weiterkommen erst am letzten Spieltag mit einem 2:2 beim FC Girona. Das Team von Trainer Barry Lewtas beendete die Ligaphase mit acht Punkten auf Rang 19. Siegen gegen Bologna (2:1) und Bayer Leverkusen (4:1) stehen Niederlagen gegen Real Madrid (0:1) und RB Leipzig (1:3) gegenüber, dazu kamen die Remis gegen AC Mailand (0:0) und Girona (2:2).

Groß war die Freude über das Los, lange das Warten auf den 11. Februar 2025. Morgen um 14 Uhr ist es endlich so weit: Die U19 empfängt den Liverpool FC im Sechzehntelfinale der UEFA Youth League. Das Spiel im GAZi-Stadion auf der Waldau verspricht nicht nur hochklassigen Jugendfußball, sondern auch jede Menge Spannung. Es ist ein K.o.-Duell ohne Rückspiel. Der Verlierer scheidet aus, der Sieger spielt am 4. oder 5. März das Viertelfinale. Im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten entscheidet direkt das Elfmeterschießen über den Ausgang des Spiels.

„Dieses Spiel lässt jedes Fußballerherz höherschlagen, meines insbesondere“, beschreibt U19-Trainer Nico Willig seine Vorfreude auf dieses Duell. „Die Jungs haben sich dieses Spiel toll erarbeitet.“ Was den kommenden Gegner betrifft, erwartet der Trainer eine Unbekannte. „Liverpool hat sehr dynamische Spieler in seinen Reihen, mit Außenstürmern, die schwer zu halten sind. Man weiß aber nicht genau, welches Personal von Liverpool kommen wird. Daher liegt der Fokus auf uns. Wir haben in den vergangenen Wochen echt gute Sachen gemacht, mit 2025 bin ich bisher sehr zufrieden.“