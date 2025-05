FC Linth 04 stellt wieder einmal ein neues Trainergespann vor

Interregio-Leader vor Trainerwechsel +++ Trainer-Duo von Zürcher Interregio-Gegner muss gehen +++ Interregio-Aufsteiger vor Trainerwechsel +++

FC Linth 04: Zarn/Nater werden aus Balzers eingewechselt. Beim Erstliga-Verein FC Linth 04 kommt es auf die kommende Saison erneut zu einem Trainerwechsel (diese Saison wechselten die Trainer im Glarnerland à go go). Für den scheidenden Pascal Thüler (er war erst Ende Januar verpflichtet worden) übernimmt dann Marius Zarn. Dieser ist derzeit noch beim Interregio-Aufstiegskandidaten Balzers (Gruppe 4) tätig, wo sein Vertrag nicht verlängert wird. Mit Zarn in den Zigerschlitz wechselt auch Assistent Stéphane Nater. In welcher Liga die Linther kommende Meisterschaft spielen ist alledings noch offen. Zwei Runden vor Schluss sind sie in der Zürcher Gruppe 3 nämlich auf dem zweitletzten Platz klassiert. Besonders pikant: Als letzte Gegner warten das ebenso in den Abstiegskampf involvierte Mendrisio sowie YF Juventus. Die Stadtzürcher haben noch Chancen die Aufstiegsspiele zu erreichen. Dem FC Linth 04 ist zu wünschen, dass es mit der Verpflichtung von Zarn/Nater zu mehr Kontinuität auf dem Trainerposten kommt.

Zug 94: Cos-Gayon geht nach einer Saison. Bei Zug 94 kommt es zum Ende der Saison zu einem Trainerwechsel. Der vom gleichklassigen SC Emmen auf diese Meisterschaft hin nach Zug gewechselte David Cos-Gayon verlässt den Leader der Interregio-Gruppe 3 nach nur einem Jahr. Und dies obwohl die Zuger mit komfortablen Vorsprung die Tabelle anführen. Gegner sind unter anderem auch Thalwil und Lachen/Altendorf. Für seinen Entscheid nennt Cos-Gayon "persönliche Gründe". Noch nicht bekannt ist die Nachfolgelösung.