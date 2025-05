FC Limbach setzt Siegeszug fort: 9:0-Kantersieg gegen Baris Spor

Kreisliga C RTK Gr. 2

Mit diesem Sieg bleibt das Team nicht nur zum neunten Mal in dieser Saison ohne Gegentor, sondern feiert zugleich den bereits fünfzehnten Dreier in der laufenden Spielzeit (15 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage).

Die Tore verteilten sich auf mehrere Schultern: Lenard Schwenk traf gleich dreimal, Joshua Niederle, Yannick Albus, Moritz Swienty, Silas Gerhard, Manuel Paul und Publikumsliebling Nils Kettenbach sorgten für die weiteren Treffer. Besonders emotional war der Treffer von Kettenbach, der in seinem ersten Saisoneinsatz sein erstes Saisontor erzielte – der Jubel unter den 60ig mitgereisten Fans und Mitspielern war entsprechend groß.

Das nächste Endspiel – steht am Sonntag, den 11.05.2025 an. Anpfiff ist um 13:00 Uhr in der WHB Arena. Der FC Limbach hofft auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung von den Rängen, um die nächste Hürde im Kampf um die Tabellenspitze zu nehmen.

Kommt vorbei und unterstützt unsere Mannschaft!