FC Limbach marschiert weiter und übernimmt die Tabellenführung

Kreisliga C RTK Gr. 2

Im Mittelpunkt des Erfolgs stand Silas Gerhard, der aus der eigenen Jugend stammt und sich in den letzten zwei Jahren beeindruckend entwickelt hat. Der talentierte Flügelspieler traf doppelt, wobei die Vorlagen von Kapitän Lenard Schwenk und Maurice Friedel kamen. Den dritten Treffer erzielte Yannick Albus, der nach einer sehenswerten Vorlage von Lenard Schwenk sicher verwandelte. Auch Nico Weimer überzeugte mit einer starken Defensivleistung und gab den Offensivkräften den nötigen Rückhalt.

Der FC Limbach setzt seine beeindruckende Saison fort und übernimmt nach einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den SV Neuhof erneut die Tabellenführung. In der ersten Halbzeit zeigte der FCL eindrucksvoll, warum er zu den Spitzenmannschaften der Liga zählt. Mit einem dynamischen Offensivspiel und drei herausragend herausgespielten Treffern dominierte das Team von Beginn an.

Der FC Limbach ist seit 15 Jahren nicht mehr aufgestiegen, doch in dieser Saison scheint der Traum greifbar. Mit dem 16. Sieg im 19. Spiel und bereits dem zehnten Spiel ohne Gegentor zeigt der FCL, dass er bereit ist für den nächsten Schritt. Seit über 14 Monaten ist das Team zuhause ungeschlagen – eine beeindruckende Serie.

Jetzt stehen die letzten drei Saisonspiele an, und der FC Limbach ist fest entschlossen, Geschichte zu schreiben. Doch Erfolg ist kein Zufall – er ist das Ergebnis harter Arbeit, Teamgeist und eurer Unterstützung. Jeder Fan, der am Sonntag nach Hallgarten reist, ist ein Teil dieser Geschichte! Macht euch auf den Weg und verwandelt das Auswärtsspiel in ein Heimspiel. Eure Leidenschaft, eure Stimmen und eure Unterstützung können den entscheidenden Unterschied machen.