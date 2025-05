FC Limbach krönt sich in einem dramatischen Endspiel zum Champion

Kreisliga C RTK Gr. 2

Der FC Limbach hat Fußballgeschichte geschrieben: In einem hochdramatischen Meisterschaftsfinale bezwang der FCL den direkten Konkurrenten VFR Rüdesheim mit 2:1 – und sicherte sich damit die Meisterschaft sowie den Aufstieg. Vor beeindruckender Kulisse von knapp 500 Zuschauern, darunter rund 200 mitgereiste Limbacher Fans, entwickelte sich ein echtes Endspiel mit allem, was das Fußballherz begehrt.

Meisterlicher Triumph in der Fremde

In der ersten Halbzeit zeigte der VFR Rüdesheim eindrucksvoll, warum sie in dieser Saison eine Heimfestung errichtet hatten. Mit elf Siegen aus elf Heimspielen präsentierten sich die Gastgeber dominant und gingen nach einer Standardsituation verdient mit 1:0 in Führung. Der FC Limbach tat sich schwer und fand zunächst kein Mittel gegen die Rüdesheimer-Elf.

Doch in der Halbzeitpause korrigierte Trainer Mario Weimer die taktische Ausrichtung und der FCL kam wie verwandelt aus der Kabine. Jeder Spieler ging an seine Grenzen, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, wie sie im Buche steht.