FC Limbach gewinnt in Erbach Qualifkation zum Volksbanken-Hallenmasters geht in dritte Woche

Saarlandligist FC Palatia LImbach heimste zum ersten Mal in dieser Saison Wertungspunkte ein und dann gleich 22,00 Punkte für einen Turniersieg. Beim Eintagesturnier in der der Erbacher Sporthalle gewann der FC das Finale gegen den Ligakonkurrenten SC Brebach klar mit 4:0. Die beiden Halbfinale waren zwei bis zum Schluss spannende Spiele, bei denen Brebach gegen Jägersburg und Limbach gegen Kirrberg jeweils ganz knapp gewinnen konnten. Unsere Freunde aus der Kreisliga, der FC Amed schied aus, weil der der spätere Turniersieger FC LImbach als bester Tabellenzweiter vor ihnen und dem SV Schwarzenbach durch das bessere Torverhältnis ins Halbfinale kam.