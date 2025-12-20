 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der FSV Jägersburg ist Tabellenführer in der Qualifikationsrunde
Der FSV Jägersburg ist Tabellenführer in der Qualifikationsrunde – Foto: Sport News Südwest

FC Limbach gewinnt in Erbach

Qualifkation zum Volksbanken-Hallenmasters geht in dritte Woche

Hier sehen sie die Spielpläne, Ergebnisse und die aktuellen Tabellen der vier Turniere an diesem Wochenende:

20.12.2025 Qualifikationsturner (SG Erbach 44 WP)

Saarlandligist FC Palatia LImbach heimste zum ersten Mal in dieser Saison Wertungspunkte ein und dann gleich 22,00 Punkte für einen Turniersieg. Beim Eintagesturnier in der der Erbacher Sporthalle gewann der FC das Finale gegen den Ligakonkurrenten SC Brebach klar mit 4:0. Die beiden Halbfinale waren zwei bis zum Schluss spannende Spiele, bei denen Brebach gegen Jägersburg und Limbach gegen Kirrberg jeweils ganz knapp gewinnen konnten. Unsere Freunde aus der Kreisliga, der FC Amed schied aus, weil der der spätere Turniersieger FC LImbach als bester Tabellenzweiter vor ihnen und dem SV Schwarzenbach durch das bessere Torverhältnis ins Halbfinale kam.

1. FC LImbach 22,00

2. SC Halberg Brebach 11,00

3. SV KIrrberg 6,60

4. FSV Jägersburg 4,40





19.12.-21.12.2025 6. Chrismas Cup (SV Hellas Bildstock 51 WP)

20.12.-21.12.2025 Spanier-Bichler-Cup (SG Körprich-Bilsdorf 56 WP)

20.12.-21.12.2025 5. Il Ritrivo-Cup (SV Bliesmengen-Bolchen 51 WP)

Die aktuelle Tabelle der Qualifikation:

Hier alle Turnier auf einen Blick: Masters-Qualifikation

Georg MüllerAutor