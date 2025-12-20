Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Der FSV Jägersburg ist Tabellenführer in der Qualifikationsrunde – Foto: Sport News Südwest
FC Limbach gewinnt in Erbach
Qualifkation zum Volksbanken-Hallenmasters geht in dritte Woche
Hier sehen sie die Spielpläne, Ergebnisse und die aktuellen Tabellen der vier Turniere an diesem Wochenende:
Saarlandligist FC Palatia LImbach heimste zum ersten Mal in dieser Saison Wertungspunkte ein und dann gleich 22,00 Punkte für einen Turniersieg. Beim Eintagesturnier in der der Erbacher Sporthalle gewann der FC das Finale gegen den Ligakonkurrenten SC Brebach klar mit 4:0. Die beiden Halbfinale waren zwei bis zum Schluss spannende Spiele, bei denen Brebach gegen Jägersburg und Limbach gegen Kirrberg jeweils ganz knapp gewinnen konnten. Unsere Freunde aus der Kreisliga, der FC Amed schied aus, weil der der spätere Turniersieger FC LImbach als bester Tabellenzweiter vor ihnen und dem SV Schwarzenbach durch das bessere Torverhältnis ins Halbfinale kam.