FC LIMBACH ERARBEITET SICH GROSSES FINALE

Kreisliga C RTK Gr. 2

Der FC Limbach hat es wieder getan: Mit einem eindrucksvollen 9:0-Heimsieg gegen den TSV Bleidenstadt unterstreicht die Mannschaft aus dem Taunus ihre Aufstiegsambitionen und marschiert mit breiter Brust in das alles entscheidende Saisonfinale.

Die Ausgangslage ist klar: Am Donnerstag um 13:00 Uhr in Rüdesheim fällt die Entscheidung um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die B-Liga. Spannung, Dramatik und Brisanz sind vorprogrammiert – ein echtes Endspiel, wie es im Buche steht.

Die Partie gegen Bleidenstadt war von Anfang an ein Statement: Der FCL startete furios und setzte den Gegner früh unter Druck. Bereits in der 11. Minute fiel das 1:0 durch Maurice Friedel nach Vorarbeit von Joshua Niederle. Nur wenige Minuten später tauschten die beiden Rollen – Niederle traf nach Vorlage von Nico Weimer zum 2:0. Spätestens nach dem 3:0 durch Lenard Schwenk war die Partie entschieden.