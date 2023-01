FC Limbach: Das Hauptziel hat die Mannschaft erreicht Der FC im Winter-TÜV: 73 Jahre nach Gründung des Vereins wurde zum ersten Mal kein Fußball mehr auf dem "Am Hümes" gespielt.

Die Trainingsbeteiligung lag bei durchschnittlichen 16 Spielern. Das Konzept mit einmal Training in der Woche und anschließendem gemeinsames gemütliches beisammen im Vereinsheim mit Kaltgetränken und warmen Essen, welches der Vorstand zur Verfügung stellt, ist bisher aufgegangen. Das Hauptziel in dieser Saison den Spielbetrieb zu sichern, ist bisher allen beteiligten gelungen, bei jedem Spiel standen mindestens 14 Spieler zur Verfügung.

Fünf Trainingseinheiten in der Vorbereitung mussten reichen, für das 1. Spiel. Welches mit großer Überraschung aller anwesenden neugierigen Zuschauern (ca. 100) und einer disziplinierten taktischen Leistung sogar die ersten drei Punkte einbrachten. Die Stimmung im Team war in der Hinrunde fantastisch, die Mannschaft ist zusammengewachsen und mittlerweile ein verschworener Haufen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir hoffen dass in der Rückrunde die Langzeitverletzten zurückkommen und wir weiterhin den Spielbetrieb sichern können. Unser Erfolg definiert sich in dieser Saison über angetretene Spiele.

Zur neuen Saison 23/24 wollen wir dann mit gezielten Verstärkungen und den etablierten eine sportlich gute Rolle spielen. Das Konzept mit einmal Training in der Woche und in der Regel ein Wochenende frei im Monat, kommt gut an. Dadurch versuchen wir an Attraktivität zu gewinnen, um vielleicht auch bei höherklassigen Spielern, die gerne einen Gang zurückschalten wollen, aber nicht komplett aufhören möchten, Interesse zu wecken.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Wir haben keine Abgänge zu vermelden, die Mannschaft bleibt so zusammen. Durch die entstandene Euphorie im Verein, können sich immer mehr Spieler damit identifizieren und möchten ein Teil davon sein, etwas mit aufgebaut zu haben.

Drei Neuzugänge können wir für die Rückrunde begrüßen.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Wer es am Ende für sich entscheidet zwischen Erbach II, Presberg II und Kiedrich II ist schwer hervorzusehen. Möglicherweise wird die Meisterschaft auch erst am letzten Spieltag Presberg II gegen Kiedrich II entschieden.

Da der SV Presberg II von 12 Spielen noch acht zuhause bestreitet, geht die Tendenz Richtung Presberg II.