FC Limbach baut Erfolgsserie weiter aus – 3:0-Heimsieg

Kreisliga C RTK Gr. 2

Der FC Limbach bleibt das Maß aller Dinge: Mit einem souveränen 3:0-Erfolg über den SV Seitzenhahn baute der FCL seine beeindruckende Serie weiter aus und ist nun seit 14 Spielen ungeschlagen (13 Siege, 1 Remis). Die Hoffnung auf die Meisterschaft lebt damit weiter – und auch eine weitere Marke kann sich sehen lassen: Seit 14 Monaten ist der FCL in Heimspielen unbesiegt.

Gegen den personell geschwächten SV Seitzenhahn, der nur neun Spieler aufbieten konnte, musste sich der FC Limbach zunächst an das ungewohnte 9-gegen-9-Bernhardt-Spielmodus gewöhnen. Nach einigen vergebenen Chancen erlöste schließlich Joshua Niederle die 100 Fans in der 12. Minute mit dem 1:0, nachdem Nico Weimer zuvor am starken Gästekeeper gescheitert war.