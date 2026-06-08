FC Lichtenstein mit Blitzstart, eine Spielwertung und ein Spielabbruch

SV Walddorf II – TSV Betzingen 0:3/Wertung
Die Partie zwischen dem SV Walddorf II und dem TSV Betzingen wurde aufgrund des Nichtantritts der Gastgeber mit 3:0 für den TSV Betzingen gewertet.
TuS Metzingen – Young Boys Reutlingen U23 II 0:11/Wertung
Die Begegnung zwischen dem TuS Metzingen und den Young Boys Reutlingen U23 II wurde abgebrochen und anschließend mit 11:0 für die Gäste gewertet. Nähere Infos zum Spielabbruch gibt es hier.
SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – TSV Oferdingen 6:1
Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen feierte einen deutlichen 6:1-Heimsieg gegen den TSV Oferdingen. Wolfram Deuscher brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung, ehe Sebastiano Alecci zehn Minuten später ausglich. Kurz vor der Pause stellte Hazar Günen den Vorsprung wieder her (44.). Nach dem Seitenwechsel zog die SG davon. Paul Zimmermann erhöhte in der 62. Minute auf 3:1, Noah Mauser traf innerhalb einer Minute doppelt zum 5:1 (65., 66.). Den Schlusspunkt setzte Wolfram Deuscher mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute.
Anadolu SV Reutlingen – TSV Eningen 4:4
Ein torreiches und bis zum Ende spannendes Spiel endete zwischen dem Anadolu SV Reutlingen und dem TSV Eningen mit 4:4. Patrick März brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Patrick Staiger den Ausgleich bedeutete (23.). Joschua Hummel sorgte kurz vor der Pause für das 2:1 des TSV Eningen (43.). Nach dem Seitenwechsel glich Mert Demirel zum 2:2 aus (50.). Johannes Klein brachte die Gäste erneut nach vorne (71.), doch Umutcan Sabir stellte in der 82. Minute wieder auf Gleichstand. Als Hummel mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute das 4:3 für Eningen erzielte, schien die Entscheidung gefallen. Muhammed Ali Özbakir rettete dem Anadolu SV jedoch mit seinem Treffer in der 89. Minute noch einen Punkt.
TSV Sondelfingen – VfL Pfullingen III 2:0
Vor 200 Zuschauern setzte sich der TSV Sondelfingen mit 2:0 gegen den VfL Pfullingen III durch. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Julius Haupt in der 78. Minute die Führung für die Gastgeber erzielte. In der Nachspielzeit machte Mustafa Oldac mit dem 2:0 alles klar und sorgte für einen Heimsieg.
SV Wannweil – SV Degerschlacht 0:5
Der SV Degerschlacht gewann deutlich mit 5:0 beim SV Wannweil. Simon Schmidt eröffnete den Torreigen in der 15. Minute und war mit insgesamt drei Treffern der auffälligste Spieler der Partie. Zudem traf Manuel Marjakaj einmal für die Gäste. Degerschlacht ließ dem Gegner kaum Möglichkeiten und feierte einen souveränen Auswärtssieg.