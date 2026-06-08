 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

FC Lichtenstein mit Blitzstart, eine Spielwertung und ein Spielabbruch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

von red · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TuS Metzing.
SV Wurmlingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Hülben – FV Bad Urach 2:0

Der SV Hülben hat sich mit 2:0 gegen den FV Bad Urach durchgesetzt. Christian Locher brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung und sorgte damit für einen gelungenen Start. Lange Zeit blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Dominik Neuherz in der 82. Minute mit dem zweiten Treffer die Entscheidung herbeiführte. Bad Urach gelang es nicht, den frühen Rückstand aufzuholen.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – TSV Wittlingen 3:0

Die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten erwischte einen perfekten Start und gewann am Ende klar mit 3:0 gegen den TSV Wittlingen. Marc Tress brachte seine Mannschaft bereits in der 4. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Kevin Waidmann auf 2:0. Noch vor der Pause stellte Martin Fischer in der 45. Minute den Endstand her. Die Gastgeber legten damit früh den Grundstein für den Erfolg.

SV Bremelau – TuS Metzingen II 1:2

Vor 100 Zuschauern setzte sich die TuS Metzingen II mit 2:1 beim SV Bremelau durch. Die Gäste gingen in der 27. Minute durch Andrei Manolache in Führung. Kurz vor der Pause gelang Matthias Schlafer der Ausgleich zum 1:1 (43.). Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Serhan Sahin in der 85. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste.

FC Engstingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 2:0

Der FC Engstingen feierte einen 2:0-Heimsieg gegen die SG Steinhilben/Trochtelfingen. Dustin Schmid brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung. Die Gäste hielten die Partie anschließend offen, mussten jedoch in der Schlussminute den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Markus Vöhringer sorgte in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung.

SV Lautertal 2017 – TSV Holzelfingen 1:1

Zwischen dem SV Lautertal 2017 und dem TSV Holzelfingen gab es keinen Sieger. Die Gäste gingen kurz vor dem Pausenpfiff durch Paul Stingel in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Louis Vöhringer in der 56. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – SV Auingen 4:2

Die SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten gewann ein unterhaltsames Duell mit 4:2 gegen den SV Auingen. Jakob Häbe brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, ehe Ertan Cagliyan zehn Minuten später ausglich. Nach der Pause traf Häbe erneut zum 2:1 (51.). Maximilian Steinhart erhöhte in der 69. Minute auf 3:1. Zwar brachte Cagliyan die Gäste mit seinem zweiten Treffer noch einmal auf 2:3 heran (81.), doch Steinhart stellte in der 88. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her und entschied die Partie.

SV Würtingen – FC Lichtenstein 1:2

Der FC Lichtenstein nahm mit einem 2:1-Erfolg die Punkte beim SV Würtingen mit. Steffen Ammer brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung, Michael Heller erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Würtingen verpasste die Chance zum Anschluss, als Alexander Schaible in der 35. Minute einen Elfmeter verschoss. Nach dem Seitenwechsel gelang Florian Christner in der 50. Minute zwar das 1:2, doch zum Ausgleich reichte es für die Gastgeber nicht mehr.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Walddorf II – TSV Betzingen 0:3/Wertung

Die Partie zwischen dem SV Walddorf II und dem TSV Betzingen wurde aufgrund des Nichtantritts der Gastgeber mit 3:0 für den TSV Betzingen gewertet.

TuS Metzingen – Young Boys Reutlingen U23 II 0:11/Wertung

Die Begegnung zwischen dem TuS Metzingen und den Young Boys Reutlingen U23 II wurde abgebrochen und anschließend mit 11:0 für die Gäste gewertet. Nähere Infos zum Spielabbruch gibt es hier.

SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – TSV Oferdingen 6:1

Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen feierte einen deutlichen 6:1-Heimsieg gegen den TSV Oferdingen. Wolfram Deuscher brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung, ehe Sebastiano Alecci zehn Minuten später ausglich. Kurz vor der Pause stellte Hazar Günen den Vorsprung wieder her (44.). Nach dem Seitenwechsel zog die SG davon. Paul Zimmermann erhöhte in der 62. Minute auf 3:1, Noah Mauser traf innerhalb einer Minute doppelt zum 5:1 (65., 66.). Den Schlusspunkt setzte Wolfram Deuscher mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute.

Anadolu SV Reutlingen – TSV Eningen 4:4

Ein torreiches und bis zum Ende spannendes Spiel endete zwischen dem Anadolu SV Reutlingen und dem TSV Eningen mit 4:4. Patrick März brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Patrick Staiger den Ausgleich bedeutete (23.). Joschua Hummel sorgte kurz vor der Pause für das 2:1 des TSV Eningen (43.). Nach dem Seitenwechsel glich Mert Demirel zum 2:2 aus (50.). Johannes Klein brachte die Gäste erneut nach vorne (71.), doch Umutcan Sabir stellte in der 82. Minute wieder auf Gleichstand. Als Hummel mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute das 4:3 für Eningen erzielte, schien die Entscheidung gefallen. Muhammed Ali Özbakir rettete dem Anadolu SV jedoch mit seinem Treffer in der 89. Minute noch einen Punkt.

TSV Sondelfingen – VfL Pfullingen III 2:0

Vor 200 Zuschauern setzte sich der TSV Sondelfingen mit 2:0 gegen den VfL Pfullingen III durch. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Julius Haupt in der 78. Minute die Führung für die Gastgeber erzielte. In der Nachspielzeit machte Mustafa Oldac mit dem 2:0 alles klar und sorgte für einen Heimsieg.

SV Wannweil – SV Degerschlacht 0:5

Der SV Degerschlacht gewann deutlich mit 5:0 beim SV Wannweil. Simon Schmidt eröffnete den Torreigen in der 15. Minute und war mit insgesamt drei Treffern der auffälligste Spieler der Partie. Zudem traf Manuel Marjakaj einmal für die Gäste. Degerschlacht ließ dem Gegner kaum Möglichkeiten und feierte einen souveränen Auswärtssieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

TSV Ofterdingen II – SV Neustetten 0:2

Der SV Neustetten legte früh den Grundstein für den Auswärtssieg beim TSV Ofterdingen II. Bereits in der 5. Minute brachte Luca Maisch die Gäste in Führung. Bastian Schimpf erhöhte nur zwölf Minuten später auf 2:0. Weitere Treffer fielen im Anschluss nicht mehr, sodass Neustetten die Partie souverän über die Zeit brachte.

SV Hirrlingen – TSV Hagelloch 1:1

Zwischen dem SV Hirrlingen und dem TSV Hagelloch gab es eine Punkteteilung. Aaron Wagner brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, ehe Lion Rittsteiger in der 73. Minute für den TSV Hagelloch noch den Ausgleich erzielte und seiner Mannschaft einen Punkt sicherte.

SV Wendelsheim – VfB Bodelshausen 3:0

Der SV Wendelsheim entschied die Partie gegen den VfB Bodelshausen mit einem starken Zwischenspurt für sich. Hannes Denner brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhten Samuel Lindner (48.) und Kai Belser (50.) innerhalb weniger Minuten auf 3:0. Damit war die Begegnung früh entschieden.

SG Poltringen/Pfäffingen – TV Derendingen II 4:0

Die SG Poltringen/Pfäffingen feierte einen klaren 4:0-Erfolg gegen den TV Derendingen II. Ein Eigentor von Martin Maros sorgte bereits in der 9. Minute für die Führung. Nach einer längeren torlosen Phase erhöhte Lukas Hartmann in der 63. Minute. Alexander Norz machte mit einem Doppelpack in der 70. und 80. Minute den deutlichen Heimsieg perfekt.

SV Wurmlingen – SG Kiebingen/Bühl 0:3

Die SG Kiebingen/Bühl gewann auswärts mit 3:0 beim SV Wurmlingen. Fabian Hardt brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Luca Bäurle legte nur sieben Minuten später das 2:0 nach. Wurmlingen fand keine Antwort auf den Rückstand. In der Nachspielzeit setzte Alessio Belligiano mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.

SG Mössingen/Belsen – SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 5:1

Die SG Mössingen/Belsen setzte sich deutlich mit 5:1 durch. Moritz Randecker eröffnete den Torreigen in der 11. Minute, Tim Eissler erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Benjamin Narr in der 63. Minute blieb die Partie kurzzeitig offen. Mansur Yildiz stellte mit einem Doppelpack innerhalb von vier Minuten den alten Abstand wieder her (70., 74.). Devon Ekotto sorgte in der 88. Minute für den Endstand.

Sportfreunde Dußlingen – TSV Dettingen/Rottenburg 3:1

Die Sportfreunde Dußlingen erwischten gegen den TSV Dettingen/Rottenburg einen perfekten Start. Patrick Hähl traf bereits in der 3. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mario Lukic auf 2:0 (50.). Zwar verkürzte David Söreg nur sechs Minuten später für die Gäste, doch praktisch im Gegenzug stellte Lukic mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sicherte den 3:1-Erfolg.

TSV Lustnau – FC Rottenburg II 4:1

Der TSV Lustnau gewann sein Heimspiel gegen den FC Rottenburg II deutlich mit 4:1. Nico Maas brachte die Gastgeber bereits nach zwei Minuten in Führung. Jannik Kienzler erhöhte in der 15. Minute, ehe Nico Rinck kurz vor der Pause das 3:0 erzielte. Onur Kececi machte unmittelbar nach Wiederbeginn mit dem 4:0 alles klar. Den Gästen gelang durch Oleh Stepanenko in der 58. Minute lediglich noch der Ehrentreffer.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++