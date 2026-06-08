FC Lichtenstein mit Blitzstart, eine Spielwertung und ein Spielabbruch

Die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten erwischte einen perfekten Start und gewann am Ende klar mit 3:0 gegen den TSV Wittlingen. Marc Tress brachte seine Mannschaft bereits in der 4. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Kevin Waidmann auf 2:0. Noch vor der Pause stellte Martin Fischer in der 45. Minute den Endstand her. Die Gastgeber legten damit früh den Grundstein für den Erfolg.

SV Bremelau – TuS Metzingen II 1:2

Vor 100 Zuschauern setzte sich die TuS Metzingen II mit 2:1 beim SV Bremelau durch. Die Gäste gingen in der 27. Minute durch Andrei Manolache in Führung. Kurz vor der Pause gelang Matthias Schlafer der Ausgleich zum 1:1 (43.). Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Serhan Sahin in der 85. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste.

FC Engstingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 2:0

Der FC Engstingen feierte einen 2:0-Heimsieg gegen die SG Steinhilben/Trochtelfingen. Dustin Schmid brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung. Die Gäste hielten die Partie anschließend offen, mussten jedoch in der Schlussminute den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Markus Vöhringer sorgte in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung.

SV Lautertal 2017 – TSV Holzelfingen 1:1

Zwischen dem SV Lautertal 2017 und dem TSV Holzelfingen gab es keinen Sieger. Die Gäste gingen kurz vor dem Pausenpfiff durch Paul Stingel in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Louis Vöhringer in der 56. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – SV Auingen 4:2

Die SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten gewann ein unterhaltsames Duell mit 4:2 gegen den SV Auingen. Jakob Häbe brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, ehe Ertan Cagliyan zehn Minuten später ausglich. Nach der Pause traf Häbe erneut zum 2:1 (51.). Maximilian Steinhart erhöhte in der 69. Minute auf 3:1. Zwar brachte Cagliyan die Gäste mit seinem zweiten Treffer noch einmal auf 2:3 heran (81.), doch Steinhart stellte in der 88. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her und entschied die Partie.

SV Würtingen – FC Lichtenstein 1:2

Der FC Lichtenstein nahm mit einem 2:1-Erfolg die Punkte beim SV Würtingen mit. Steffen Ammer brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung, Michael Heller erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Würtingen verpasste die Chance zum Anschluss, als Alexander Schaible in der 35. Minute einen Elfmeter verschoss. Nach dem Seitenwechsel gelang Florian Christner in der 50. Minute zwar das 1:2, doch zum Ausgleich reichte es für die Gastgeber nicht mehr.