FC Lichtenstein bleibt besonnen, SV Wannweil entschlossen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

SG Steinhilben/Trochtelf. – FC Engstingen 1:2

In Steinhilben erlebten 100 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle, das erst in der allerletzten Sekunde seinen hochemotionalen Höhepunkt fand. Matti Rupp (17.) brachte die Gäste aus Engstingen zunächst mit einer beherzten Aktion in Führung, doch die Spielgemeinschaft zeigte eine beeindruckende Reaktion. Nur vier Minuten später war es Pascal Geiselhart (21.), der mit viel Leidenschaft den Ausgleich markierte und die Hoffnungen der Heimfans nährte. In der Folge entwickelte sich ein leidenschaftlicher Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften alles in die Waagschale warfen. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Fynn Wolf (90.+5). In der fünften Minute der Nachspielzeit versenkte er das Leder mit unbändigem Siegeswillen im Netz und besiegelte einen Auswärtssieg der puren Entschlossenheit.

FC Lichtenstein – SV Würtingen 3:1

Der FC Lichtenstein präsentierte sich vor heimischer Kulisse als eine fokussierte Einheit und legte bereits im ersten Durchgang den Grundstein für den Erfolg. Michael Heller (27.) brach nach einer intensiven Anfangsphase den Bann, bevor Thomas Szymanski (44.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff mit viel Herzblut nachlegte. Nach dem Seitenwechsel bewies der SV Würtingen jedoch Moral und kämpfte sich durch Stefan Glück (63.) zurück in die Begegnung, was eine spannungsgeladene Schlussphase einläutete. Lichtenstein blieb jedoch besonnen und verteidigte das eigene Gehäuse mit großer Hingabe. In der letzten Spielminute machte Patrizio Mosca (90.) schließlich alles klar, als er mit einem entschlossenen Abschluss den Endstand markierte. Ein Nachmittag der Spielfreude, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten geprägt war.

Kreisliga A2:

VfL Pfullingen III – SV Wannweil 1:2

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich in Pfullingen ein hochemotionaler Schlagabtausch, bei dem der SV Wannweil den schwungvolleren Start erwischte. Dennis Böttcher (13.) brachte die Gäste früh in Führung und sorgte für lautstarken Jubel im mitgereisten Anhang. Die dritte Vertretung des VfL Pfullingen bewies jedoch ein riesiges Kämpferherz und investierte viel Leidenschaft in die Angriffsbemühungen. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte Paul David Jatta (40.) diesen unermüdlichen Einsatz mit dem Ausgleichstreffer, der die Hoffnungen der Heimfans neu entfachte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eine packende Angelegenheit, in der beide Mannschaften mit unbändigem Willen um jeden Ball stritten. In der 66. Minute schlug schließlich die Stunde von Umut Ulusoy (66.), der die erneute Führung für Wannweil markierte. Pfullingen mobilisierte in der Schlussphase noch einmal alle Kraftreserven, doch die Defensive der Gäste verteidigte den Vorsprung mit purer Hingabe bis zum erlösenden Abpfiff. Ein Erfolg der Entschlossenheit!

Kreisliga A3:

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SG Mössingen/Belsen 2:2

Ein wahres Spektakel der Gefühle, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt! Die Hausherren der Spielgemeinschaft starteten wie entfesselt in die Partie und belohnten ihren frühen Tatendrang durch Nicolas Zettel (14.), der mit viel Entschlossenheit die Führung markierte. Der Druck blieb hoch, und als Theo Grässer (31.) einen Foulelfmeter mit großer Überzeugung im Netz versenkte, schien der Heimsieg bereits zum Greifen nah. Doch die SG Mössingen/Belsen bewies ein riesiges Kämpferherz und gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Nach dem Seitenwechsel läutete Luke Steinhilber (61.) mit seinem Anschlusstreffer eine hochemotionale Aufholjagd ein. In einer dramatischen Nachspielzeit brachen schließlich alle Dämme bei den Gästen: Florentin Wagner (90.+3) wurde zum Helden des Tages, als er mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich erzielte. Ein Unentschieden der puren Moral!

VfB Bodelshausen – SG Poltringen/Pfäffingen 0:2

In Bodelshausen entwickelte sich ein intensives Duell, in dem die Gäste der SG Poltringen/Pfäffingen durch eine fokussierte Spielweise den Ton angaben. Mike Kittel (36.) brach nach einer umkämpften Anfangsphase den Bann und versetzte den mitgereisten Anhang in helle Aufregung. Der VfB Bodelshausen warf in der Folge viel Leidenschaft in die Waagschale und rannte unermüdlich gegen das drohende Unheil an, doch die Defensive der Gäste agierte mit unbändigem Willen und ließ kaum Lücken zu. In der Schlussphase sorgte Jesse Lechner (81.) schließlich für die Entscheidung, als er mit einem präzisen Abschluss für klare Verhältnisse sorgte. Ein Auswärtssieg, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten und eine geschlossene Mannschaftsleistung errungen wurde.

