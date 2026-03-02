FC Lichtenstein bleibt besonnen, SV Wannweil entschlossen

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SG Mössingen/Belsen 2:2

Ein wahres Spektakel der Gefühle, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt! Die Hausherren der Spielgemeinschaft starteten wie entfesselt in die Partie und belohnten ihren frühen Tatendrang durch Nicolas Zettel (14.), der mit viel Entschlossenheit die Führung markierte. Der Druck blieb hoch, und als Theo Grässer (31.) einen Foulelfmeter mit großer Überzeugung im Netz versenkte, schien der Heimsieg bereits zum Greifen nah. Doch die SG Mössingen/Belsen bewies ein riesiges Kämpferherz und gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Nach dem Seitenwechsel läutete Luke Steinhilber (61.) mit seinem Anschlusstreffer eine hochemotionale Aufholjagd ein. In einer dramatischen Nachspielzeit brachen schließlich alle Dämme bei den Gästen: Florentin Wagner (90.+3) wurde zum Helden des Tages, als er mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich erzielte. Ein Unentschieden der puren Moral!

VfB Bodelshausen – SG Poltringen/Pfäffingen 0:2

In Bodelshausen entwickelte sich ein intensives Duell, in dem die Gäste der SG Poltringen/Pfäffingen durch eine fokussierte Spielweise den Ton angaben. Mike Kittel (36.) brach nach einer umkämpften Anfangsphase den Bann und versetzte den mitgereisten Anhang in helle Aufregung. Der VfB Bodelshausen warf in der Folge viel Leidenschaft in die Waagschale und rannte unermüdlich gegen das drohende Unheil an, doch die Defensive der Gäste agierte mit unbändigem Willen und ließ kaum Lücken zu. In der Schlussphase sorgte Jesse Lechner (81.) schließlich für die Entscheidung, als er mit einem präzisen Abschluss für klare Verhältnisse sorgte. Ein Auswärtssieg, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten und eine geschlossene Mannschaftsleistung errungen wurde.