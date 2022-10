FC Leverkusen will in Niehl nachlegen und oben dranbleiben Bezirksliga: CfB Ford Köln-Niehl – FC Leverkusen.

Der Erfolg am vergangenen Wochenende darf für die Fußballer des FC Leverkusen als Durchbruch bezeichnet werden. Denn die Mannschaft vom Birkenberg feierte im vierten Anlauf endlich den ersten Heimsieg und kletterte auf Rang drei.

Doch mehr als nur die Punkte zählt die Art und Weise. Das Team präsentierte sich in deutlich besserer Form als noch in den Spielen zum Saisonstart, die zur Entlassung von Coach Lukas Beruda geführt haben.

Am Sonntag (15.15 Uhr) sind die Schützlinge von Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz zu Gast beim Vorletzten in Köln-Niehl. Eigentlich sollte es auf der anderen Rheinseite nur die sprichwörtliche Formsache sein mit den nächsten drei Punkten, denn das CfB-Team holte bislang aus sechs Spielen nur zwei Unentschieden. „Wir werden aber nicht den Fehler machen und den Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Wir schauen in erster Linie auf uns und wollen wieder eine konzentrierte Leistung abliefern. Allerdings erwartet uns jetzt eine andere Aufgabe, ich rechne mit einem sehr tief stehenden Gegner“, sagt Kunz.

Wie genau es die Leverkusener mit der Vorbereitung auf die Partie nehmen, beweist die Tatsache, dass noch ein Trainingsspiel beim benachbarten Landesligisten SC Germania Reusrath unter der Woche auf dem Plan stand. „Wir wollten die Abstände zwischen unseren Ketten noch einmal im Wettkampf überprüfen“, erklärt Kunz, der nach wie vor auf Trainersuche ist. Zwar bestünden bereits Kontakte zu potenziellen Nachfolgern von Beruda, doch ein neuer Coach dürfte frühestens in der Winterpause sein Amt antreten. Bis dahin wollen die FCL-Kicker alles dafür tun, um an der Spitzengruppe zu bleiben. Amine Azzizi kehrt nach privaten Terminen in den Kader zurück, auch Ajet Shabani dürfte nach überstandener Grippe wieder mit dabei sein.