FC Leverkusen sucht nach einem neuen Außenverteidiger Am Sonntag geht es zum FC Schönenbach.

Bezirksliga: SV Schönenbach – FC Leverkusen. Durch die eigene Serie von neun Spielen in Serie ohne Niederlage und die Pleite des Tabellenzweiten FC Germania Zündorf im Spitzenspiel gegen die Spielvereinigung Köln-Flittard sind die Leverkusener Bezirksliga-Fußballer auf den zweiten Platz in der Tabelle vorgerückt. „Und mit dieser Position wollen wir auch in die lange Winterpause gehen“, sagt Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz.

An diesen Sonntag (14.45 Uhr) ist der FCL nun zu Gast beim SV Schönenbach. Der Liga-Neuling steht aktuell nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsrang. Ein Sieg ist also Pflicht für die favorisierten Leverkusener. Sollte die Mannschaft drei Punkte holen, würde das Team auch in jedem Fall als Zweiter in die Pause gehen. „Aber auch hier gilt wieder, dass wir den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen und das auch nicht werden“, betont Kunz. Er kann im letzten Spiel vor der Pause zum ersten Mal in dieser Runde den kompletten Kader aufbieten.

In der bevorstehenden fußballfreien Zeit gibt es für Kunz zwei Baustellen, um die es sich zu kümmern gilt. Für die Position des Außenverteidigers wird in jedem Fall nach einer frischen Kraft gefahndet, denn Astrit Dauti und Kevin Luginger sind mit Blick auf diesen Mannschaftsteil zu häufig auf sich alleine gestellt.