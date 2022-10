FC Leverkusen stellt sich bei BW Köln auf attraktives Spiel ein Bezirksliga, Staffel 1: Duell zweier Tabellennachbarn.

Bezirksliga: BW Köln – FC Leverkusen. Die vergangenen Wochen verliefen gut für die Fußballer des FC Leverkusen. Die Mannschaft vom Birkenberg kämpfte sich zurück ins Verfolgerfeld auf Spitzenreiter Köln-Flittard. Aktuell hat das Team von Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz sechs Punkte Rückstand auf Platz eins, am Sonntag (15.15 Uhr) ist die FCL-Mannschaft zu Gast beim Tabellennachbarn in Köln.

Die Leverkusener treten mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in der Domstadt an, die jüngsten Erfolge haben den Weg unter Kunz bestätigt. Ajet Shabani ist allerdings noch angeschlagen, sein Mitwirken entscheidet sich erst kurzfristig. Auch die längerfristigen Ausfälle Ibrahim Rama, Alexandros Leontaridis und Patrick Paffrath stehen noch nicht zur Verfügung. Doch Interimscoach Kunz, der bis zur Winterpause einen neuen Trainer gefunden haben will, kann aus einem breit aufgestellten Kader schöpfen, um den nächsten Sieg einzufahren.