FC Leverkusen lässt Disziplin und Bereitschaft vermissen Bezirksliga, Staffel 1: Nach zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage stolpert der FC Leverkusen gegen Aufsteiger SV Schönenbach.

Hoxhaj schrammt am Ausgleich vorbei

„Wir sind alle sehr frustriert. Das müssen wir jetzt erst einmal sacken lassen”, sagte Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz. „Leider hatte sich so eine Niederlage schon angedeutet.” Bereits in der Vorwoche hatte der FCL nur eine mäßige Vorstellung gezeigt und auch bei den Trainingseinheiten blieben einige Spieler weit hinter ihren Möglichkeiten. Hinzu kommen Undiszipliniertheiten. Gleich sieben Spieler kamen zu spät zum Treffpunkt für die Partie in Schönenbach. „Das werden wir intern alles noch einmal aufarbeiten müssen.”Auch auf dem Platz ließ seine Mannschaft die Bereitschaft vermissen. Die Gäste rannten dem Geschehen von Anfang an hinterher und kassierten zwischen der 23. und 35. Minute drei Gegentore. Ein Aufbäumen war nicht zu erkennen. In der 73. Minute erhöhten die Schönenbacher auf 4:0. Narciel Mbuku (75.) und Joshua Sumbunu (88./90.) machten es trotzdem noch einmal spannend. Liridon Hoxhaj verpasste in der Nachspielzeit per Fernschuss das mögliche 4:4 und es blieb bei der insgesamt verdienten Niederlage. FCL: Lowens – Rozic (46. Azzizi), Mestiri, Bosa, H. Mambasa, Luginger, Hoxhaj, Dauti, Shabani (46. Mbuku), Sumbunu, Sakri.