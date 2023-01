FC Leverkusen hält am Ziel Aufstieg fest Der Bezirksligist FC Leverkusen ist als Tabellendritter in die Winterpause gegangen. Klubchef Michael Kunz stuft die Chance auf die Landesliga aber als realistisch ein

„Das war sehr ärgerlich. An diesem Tag sind viele unglückliche Dinge zusammengekommen. Wir bleiben aber bei unserer Zielsetzung und wollen nach wie vor den Aufstieg schaffen“, betont Kunz. Er stuft die Möglichkeit als realistisch ein, auch auf Platz zwei in die Landesliga zu kommen. Der Spitzenreiter aus Köln-Flittard ist bei elf Punkten Vorsprung so gut wie durch, mit dem um drei Zähler besser positionierten FC Germania Zündorf will sich der FCL einen Zweikampf liefern.

„Es hängt von den Absteigern in unseren Verband ab. Es kann aber sein, dass am Ende drei von vier Gruppenzweiten aufsteigen werden. Das wollen wir unbedingt schaffen – und werden alles daransetzen“, sagt Kunz, der ab dem 17. Januar seine Spieler zur Vorbereitung auf die Rückrunde bitten wird. In dieser Woche starten die Spieler mit individuellen Laufplänen, im Mannschaftstraining geht es dann um die weitere Verfestigung aller Spielsysteme.