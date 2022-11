FC Leverkusen erkämpft sich in doppelter Unterzahl ein Remis Bezirksliga, Staffel 1: Trotz mehrerer Roter Karten reicht es am Ende immerhin zu einem Remis gegen den TuS Marialinden.

Auf den ersten Blick ist das Ergebnis für die Fußballer des FC Leverkusen (FCL) enttäuschend. Doch die Mannschaft von Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz bot beim Tabellennachbarn in Marialinden eine engagierte Vorstellung, kam aber gegen die ebenso griffigen Gastgeber nicht an. So stand am Ende eine letztlich gerechte Punkteteilung.

Leverkusen holt einen Punkt

In der ersten Halbzeit parierte Mettke bereits nach sieben Minuten überragend und lenkte den Ball gerade so eben gegen die Latte. In der 20. Minute hatte Narciel Mbuku zudem Pech bei einem Pfostentreffer. Nach etwas mehr als einer Stunde erzielte Burim Mehmeti den Führungstreffer, doch durch die Gegentore (78./86.) gerieten die Gäste binnen weniger Minuten in Rückstand. Mit vereinten Kräften setzten die Leverkusener in der Nachspielzeit den finalen Konter zum Remis. Hoxhaj brach über den linken Flügel durch und bediente Vincenzo Bosa im Sturmzentrum. „Der Punkt war wichtig für unsere Moral”, betonte Kunz.

FCL: Mettke – Rozic (57. Hoxhaj), Mestiri, Mehmeti (66. Papoulidis), H. Mambasa, Mbuku (70. Bosa), Luginger, A. Mambasa Masudi, Dauti, Sumbunu, Sakri (90. Lowens).