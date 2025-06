FC Leutkirch siegt – und muss doch in die Relegation

– Foto: Jonas Baier

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Bodensee sichert sich der TSV Tettnang mit einem 2:1-Erfolg beim SV Achberg den direkten Klassenerhalt und zwingt den trotz 5:2-Sieg siegreichen FC Leutkirch in die Abstiegsrelegation. Der SV Kressbronn beendet die Saison als verdienter Meister. Der SV Vogt rundet seine starke Saison mit einem Kantersieg gegen den SV Baindt ab und geht mit Rückenwind in die Aufstiegsrelegation.

