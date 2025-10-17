FC Leutkirch setzt auf Daniel Schmid

Daniel Schmid – Foto: Coach Playbook

Der FC Leutkirch hat die Nachfolge von Interimstrainer Felix Hoff und Fabian Nadig geregelt. Mit Daniel Schmid übernimmt ab sofort ein erfahrener Fußballfachmann die Verantwortung beim Bezirksligisten, der derzeit mit acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Der neue Trainer soll die Mannschaft nun stabilisieren und neue Impulse setzen.

Schmid bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen und überregionalen Fußball mit. Er trainierte unter anderem den SC Markdorf in der Bezirksliga Südbadischer Bodensee, den FC Scheidegg, den TSV Meckenbeuren sowie die A-Jugend des FV Ravensburg. Zuletzt war er in der Nachwuchsabteilung des SCR Altach tätig, wo er sich intensiv mit der Ausbildung junger Talente befasste. In einer Vereinsmitteilung erklärte der FC Leutkirch:

„Mit Daniel Schmid, der zuletzt für die Nachwuchsabteilung des SCR Altach zuständig war, konnten wir einen sehr erfahrenen und hervorragend ausgebildeten jungen Trainer für unsere Mannschaft gewinnen.“

Die Verantwortlichen setzen große Hoffnungen in den neuen Coach, der das Team sowohl sportlich als auch mental wieder aufrichten soll. „Daniel bringt viel Energie und Leidenschaft mit und ist hoch motiviert, die Mannschaft wieder auf die Erfolgsspur zu führen“, heißt es weiter im Statement des Vereins. Nach turbulenten Wochen mit dem Rücktritt von Werner Weber und der anschließenden Übergangsphase unter Hoff und Nadig soll nun wieder Kontinuität einkehren. „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner positiven Art neue Impulse setzen wird“, teilte die Vereinsführung weiter mit.