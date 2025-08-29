FC Lengdorf weiter ohne Spielertrainer Bastian Fischer – SC Moosen fehlt Kapitän Maximilian Bauer

FC Lengdorf – BC Attaching (Fr., 19 Uhr): Wie schon beim 5:2-Sieg in Kirchdorf muss der FC Lengdorf ein weiteres Mal ohne seinen Spielertrainer Bastian Fischer, der sich noch im Urlaub befindet, auskommen. „Wir wussten schon, dass wir gut drauf sind“, bestätigt Co-Trainer Michael Fugmann. Er gibt dennoch zu, dass dieses deutliche Ergebnis auf dem bekannt heißen Pflaster im Ampertal nicht unbedingt zu erwarten war. Simon Nußrainer ist angeschlagen und fraglich, ansonsten bleibt der Kader im Vergleich zum ersten Spiel unverändert. Attaching hat gegen Moosinning 2 mit 1:3 verloren. Fugmann: „Nach dem Abstieg sind die wohl noch in der Findungsphase, das müssen wir versuchen auszunutzen.“⇥Tipp: 2:0 FC Moosburg – SC Moosen (Fr., 19.30 Uhr): „Durch die Verlegung auf Freitag fehlt jetzt unser Kapitän Maxi Bauer wegen eines Auftritts mit seiner Band, aber Moosburg durfte das“, meint ein etwas angesäuerter SCM-Spielertrainer Thomas Breu. „Unsere sieben Verletzten fehlen weiterhin, und so sind wir Dominik Slawny nach seinem Comeback sehr dankbar.“ Der 35-jährige Abwehrchef hatte seine Laufbahn nach dem Wiederaufstieg beendet. „Gegen Wartenberg haben wir es sehr gut gemacht“, so Breu nach dem 3:2. Auch für das Aufsteiger-Duell sei ihm trotz der langen Ausfallliste nicht bange. „Wir werden alles reinwerfen und unsere Möglichkeiten bekommen.“ Der FCM ist mit einem 1:3 in Berglern gestartet.⇥Tipp: 0:0