FC Lengdorf verpasst Merkur-CUP-Finale durch Parallelspielniederlage Merkur-CUP-Bezirksfinale von Andreas Heilmaier - freier Mitarbeiter · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser

Die Lengdorfer Mädels hatten im Platzierungsspiel gegen den SVN München zahlreiche Chancen und nach diesem Treffer von Hanna Lehder, die von ihrer Mitspielerin Anna Pätzel beobachtet wird, schien der 5. Platz sicher, doch letztlich musste sich der FCL im Achtmeterschießen mit 3:4 beugen – Foto: Andreas Heilmaier

Die Mädchen des FC Lengdorf gewinnen zwei ihrer drei Vorrundenspiele beim Bezirksfinale in Lengdorf. Wenige Minuten vor Schluss dreht Hertha München auf dem Nebenplatz gegen Wacker das Spiel zum 3:2 – und katapultiert sich damit als Gruppensieger ins Halbfinale.

Der Traum von der erneuten Teilnahme am großen Merkur-CUP-Finale in Unterhaching ist für die Mädchen des FC Lengdorf beim Bezirksfinale auf der heimischen Sportanlage nur hauchdünn geplatzt. Bis wenige Minuten vor Ende der Vorrunde durfte die Mannschaft des Trainergespanns Stefan Strohmeier und Peter Giehrl von der erneuten Fahrt auf der „Road to Haching“ träumen, ehe eine überraschende Wende im Parallelspiel alle Hoffnungen zunichtemachte.

Ein dritter Treffer im Duell gegen den FC Hertha München hätte dem FCL die Chance auf das Weiterkommen durch den Zusatzpunkt deutlich erhöht, doch Lisa Meszner kommt einen Schritt zu spät. Im Hintergrund hofft Hanna Lehder vergeblich auf zählbaren Erfolg – Foto: Andreas Heilmaier

FCL überzeugt als Ausrichter Zunächst präsentierte sich der FC Lengdorf einmal mehr als hervorragender Gastgeber. Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer war das Bezirksfinale bestens organisiert. Sportlich wartete zum Auftakt mit dem favorisierten FFC Wacker München allerdings gleich die schwerste Aufgabe. Die Münchnerinnen erwischten den besseren Start und erspielten sich in den ersten Minuten gute Möglichkeiten. Danach fand der FCL immer besser in die Partie und gestaltete das Spiel ausgeglichen. Kurz vor der Pause brachte jedoch ein sehenswerter Distanzschuss Wacker in Führung. Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Lengdorferinnen gegen die Niederlage, konnten sich aber kaum klare Torchancen erspielen. Als der FCL in der Schlussphase alles nach vorn warf, nutzte Wacker die sich bietenden Räume konsequent und erhöhte noch auf 3:0, was auch den wichtigen Extrapunkt für die Blausterne brachte.

Im zweiten Gruppenspiel gegen den FC Hertha München zeigte die Strohmeier-Elf die richtige Reaktion. Marie Lehder brachte ihre Farben verdient in Führung. Als Lengdorf anschließend etwas den Faden verlor, hielt Torhüterin Laura Fischer mit zwei starken Paraden den Vorsprung fest. Mit ihrem zweiten Treffer erhöhte Lehder auf 2:0, ehe Hertha zwar noch der Anschlusstreffer gelang, der verdiente 2:1-Erfolg aber nicht mehr in Gefahr geriet. Damit kam es im letzten Vorrundenspiel gegen die SG Post-SV München/SC Amicitia zum Endspiel um das Finalticket. Maria Giehrl brachte den FCL früh in Führung, während Wacker München im Parallelspiel gegen Hertha bereits mit 2:0 führte. Zu diesem Zeitpunkt schien die Qualifikation für Unterhaching zum Greifen nah. Doch die SG glich wenig später aus und die Nervosität auf Lengdorfer Seite stieg spürbar. Ein Pfostenschuss, bei dem der Ball nach Meinung vieler Zuschauer bereits hinter der Linie gewesen war, brachte zusätzliches Pech. Zwar erzielte Hanna Lehder wenig später das umjubelte 2:1, doch praktisch zeitgleich drehte Hertha München auf dem Nebenplatz die Partie gegen Wacker mit einem Doppelschlag zum 3:2. Damit zog Hertha überraschend noch als Gruppensieger ins Halbfinale ein und riss den FC Lengdorf innerhalb weniger Augenblicke aus allen Träumen. Auch ein weiterer Aluminiumtreffer von Lena Höhne hätte daran nichts mehr geändert, doch der Schock saß beim FCL tief. Auch noch im Spiel um Platz fünf war den Gastgeberinnen die Enttäuschung anzumerken. Zwar sorgten Hanna und Marie Lehder für eine 2:0-Führung gegen den SVN München, doch der Gegner kämpfte sich noch zum Ausgleich. Im anschließenden Neunmeterschießen unterlag der FCL mit 3:4 Toren und belegte Rang sechs.

Der FCL bot dem Favoriten FFC Wacker München im Auftaktspiel lange Zeit Paroli und hier duelliert sich Hanna Lehder mit zwei Münchner Gegenspielerinnen. Erst in den letzten beiden Minuten machten die Blausterne alles klar und setzten sich mit 3:0 durch – Foto: Andreas Heilmaier