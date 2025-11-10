FC Lengdorf II gibt Rote Laterne ab – Dorfen bleibt Grüntegernbach dicht auf den Fersen

TSV Grüntegernbach - WSV 2 – Foto: Dominik Findelsberger

Der TSV Dorfen II gewinnt 5:1 beim TSV Isen, während der TSV Grüntegernbach mit einem 3:1 gegen den SV Walpertskirchen Tabellenführer bleibt.

FC Finsing 2 – FC Lengdorf 2 0:3 (0:0) – Lengdorf hat die Rote Laterne durch den Überraschungserfolg abgegeben. „Wir hätten in der Anfangsphase das eine oder andere Tor machen müssen“, so FCL-Trainer Christoph Kotter. Als Finsing stärker wurde, hat Torwart Matthias Besser den FCL „am Leben gehalten und mindestens vier Hundertprozentige rausgeholt“. In der zweiten Halbzeit brachte Simon Wagner Lengdorf mit einer verunglückten Flanke, die sich ins lange Eck senkte, in Führung. Beim 2:0 wuchtete Josef Neumeier einen Freistoß ins Tor (66.). Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Alex Stark. SC Kirchasch 2 – SpVgg Neuching 2 1:2 (0:1) – „Es war wirklich eine schwierige Partie bei den Platzverhältnissen“, erklärte Neuchings Sprecher Georg Weber. Andreas Obermaier war der Sieggarant. Zunächst staubte er nach einem Abpraller zum 1:0 ab (16.). Nach einer Stunde gelang Justin Schröder der Ausgleich, „aber dann haben wir gleich nachgelegt“, so Weber. Nach einem Querpass drückte Obermaier nur fünf Minuten nach dem Ausgleich den Ball zum 2:1 über die Linie. „Wir haben es selber verloren, weil wir die entscheidenden Fehler gemacht haben“, gab KSC-Trainer Klaus Felske zu.

TSV Isen – TSV Dorfen 2 1:5 (1:2) – Dorfen bleibt Spitzenreiter Grüntegernbach auf den Fersen. „Wir haben verschlafen angefangen und sind prompt in Rückstand geraten“, berichtet Dorfens Trainer Florian Leins. Beim 1:0 durch Otto Seeger waren nicht mal drei Minuten gespielt. Drei Minuten später stand es 2:1 für Dorfen durch Bernardo Kittler Venda und Daniel Mooser. Danach ging es auf dem tiefen Boden fast nur noch zwischen den Sechzehnern hin und her. Nach dem 3:1 war die Partie entschieden – „mit dem schönsten Tor des Tages“, so Leins. Mooser setzte sich gegen drei Gegenspieler durch, „so wie der Luis Diaz in Paris“. Den perfekten Rückpass verwertete Clemens Blaha. Abdulhamid Ibrahim besorgte mit einem Doppelpack (83./88.) den Endstand. SG Hörlkofen/Wörth – FC Hörgersdorf 1:1 (1:1) – Von einem „gerechten Ergebnis“ sprach SG-Trainer Sergio Linke. In der Anfangsphase hat Hörgersdorfs Thomas Schmittner „einen Freistoß voll ans Lattenkreuz genagelt“. Danach verstolperte SG-Torwart Korbinian Becker einen Rückpass, und Tizian Hopf schoss zum 1:0 für den FCH ein (38.). Die SG fing sich schnell und glich nur zwei Minuten später durch Paul Englert aus. Schmittner sah nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter Gelb, erhielt eine Zeitstrafe und schließlich die Ampelkarte (75.). „Uns ist in Überzahl aber nichts mehr eingefallen“, bekannte Linke.