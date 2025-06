FC Laub rüstet sich für die Kreisliga

Vom ATSV Pirkensee-Ponholz konnte ein Spielerduo losgeeist werden. Zum einen Marco Kronawitter (21), der einst im Nachwuchs des SSV Jahn und des 1. FC Nürnberg aktiv war. Durch seine spätere Jugendzeit bei der JFG 3-Schlösser Eck entstand der erste Kontakt zu vielen heutigen Laub-Spielern. Zum anderen kommt mit Philipp Resch (20) ein weiterer junger, aber schon Kreisliga-erfahrenen Mittelfeldspieler. Auch er kickte in der Jugend bei Schlösser-Eck. Mit Bezirksliga-Erfahrung im Gepäck, wechselte Alexander Ahner (26) vom SC Katzdorf zum FC Laub. Last but not least schloss sich mit Tim Schweiger ein weiteres junges Talent dem Verein an. Der 19-Jährige kommt vom bisherigen Ligakonkurrenten TSV Bernhwardswald. Im Gegenzug verließ Ersatzkeeper Oliver Luxi den Klub nach neun Jahren in Richtung SpVgg Stadtamhof.



„Wir sind sehr froh, dass wir unseren Kader frühzeitig mit solch jungen und hungrigen, aber schon erfahrenen Spielern verstärken konnten. Die Jungs verstärken unser Team zum einen qualitativ, sind aber auch menschlich sofort ins bestehende Gefüge reingewachsen. Philipp und Marco habe sich selbst in der Jugend trainiert. Die vier Spieler passen sehr gut zu uns“, lässt Trainer Philipp Schneider verlauten.



Mit Blick auf die kommende Kreisliga-Spielzeit gibt sich der 31-Jährige keinen Illusionen hin: „Unser oberstes Ziel ist es natürlich, die Liga zu halten.“ Schnellstmöglich solle der Klassenerhalt fixiert werden. „Mal schauen, was wir mit unserer Mannschaft in dieser Liga erreichen können. Die Kreisliga 1 ist mit vielen spielerisch und fußballerisch sehr guten Mannschaften besetzt. Dieser Herausforderung wollen wir uns stellen, sie annehmen und uns weiterentwickeln“, so Schneider, der überzeugt davon ist, „dass der Kader ausreichend Qualität und die richtige Mischung hat, um in der Kreisliga bestehen zu können“. Auf lange Sicht will sich der FC Laub im Kreisoberhaus etablieren. Frühzeitig startete man in die Saisonvorbereitung. In den bisherigen Testspielen gegen Barbing (2:1), den BSC Regensburg (1:4) und Peising/Bad Abbach II (1:2) gab es einen Sieg und zwei Niederlagen.