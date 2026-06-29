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Transfers
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FC Laub hat interessante Transfers getätigt
Unter anderem wechselt ein Spielertrio von Pirkensee-Ponholz zum Kreisligisten, der nächste Saison nicht mehr so lange zittern möchte
von Florian Würthele · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser
Neue Gesichter beim FC Laub (von links): Jan Fröhler, Johannes Niedermeier, Admir Mujcinovic, Tim Ruß und Jonas Kraus. – Foto: Linda Baumann
Der FC Laub hat eine tolle Entwicklung genommen in der jüngeren Vergangenheit. 2016 als wieder eigenständige Mannschaft in der B-Klasse gestartet, ist der Dorfklub mittlerweile im Kreisoberhaus angelangt. Die zurückliegende, erste Kreisliga-Saison wurde erfolgreich abgeschlossen. Am letzten Spieltag konnte der direkte Klassenerhalt eingetütet werden. Um für die neue Spielzeit in der Kreisliga 1 Regensburg gewappnet zu sein, wurden mehrere interessante Neuverpflichtungen getätigt. Zum Teil haben sich die „Neuen“ auch schon höherklassig beweisen können.
Vom bisherigen Ligakonkurrenten ATSV Pirkensee-Ponholz wechseln gleich drei Akteure nach Laub. Darunter Jan Fröhler. Der 23-Jährige wurde unter anderem vom SSV Jahn Regensburg ausgebildet, sammelte Erfahrung in der U15-Regionalliga. Über den ASV Burglengenfeld, für den er 15 Landesligaspielte bestritt, stieß der Mittelfeld-Allrounder zu PiPo. Dort sammelte er in den letzten Jahren reichlich Kreisliga-Erfahrung (77 Spiele, 13 Tore). Ein weiterer junger Mittelfeldspieler ist Johannes Niedermeier. Der 21-Jährige ist hauptsächlich für die Außenbahn vorgesehen und durchlief wie Fröhler die Jugendmannschaften der JFG 3 Schlösser-Eck. Im Herrenbereich spielte er bislang für den SV Leonberg und Pirkensee-Ponholz.
Drei Neuzugänge sind als Verstärkung für die Defensive vorgesehen. Vom TB 03 Roding kommt Admir Mujcinovic. Der großgewachsene Innenverteidiger kam im Jahr 2021 aus Amerika nach Deutschland, durchlief im Anschluss die Jugendmannschaften des Freien TuS und SV Burgweinting. Seine erste Station im Herrenbereich war Roding, wo es der 20-jährige Rechtsfuß immerhin auf ein paar Kurzeinsätze in der Landesliga brachte. Neben Fröhler und Niedermeier wechselt auch Jonas Kraus von Pirkensee-Ponholz nach Laub. Der 24-Jährige Abwehrspieler lief zunächst für den SV Eggmühl auf, ehe 2024 der Wechsel zum ATSV folgte.
Eine interessante Vita hat Tim Ruß vorzuweisen. Der 28-Jährige hat bereits für den ASV Burglengenfeld und den SC Ettmannsdorf gespielt und sich auf Landesliga-Niveau beweisen können. Insgesamt 83 Mal lief er in der dritthöchsten Amateurklasse Bayerns auf. Ausgebildet wurde Ruß, der sich in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt, von Kareth-Lappersdorf und der SG Ettmannsdorf. Zuletzt war er für den TV Wackersdorf in der Kreisklasse aktiv.
Die Verantwortlichen des FC Laub sind überzeugt, dass sie den bisherigen Kader mit diesen Neuverpflichtungen nicht nur quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ verstärken konnten. Auch menschlich sowie von der Altersstruktur her passen die neuen Spieler ins Profil des Vereins. In der neuen Kreisliga-Saison möchte die Mannschaft von Trainer Philipp Schneider nicht mehr so lange zittern müssen wie in der abgelaufenen Runde, als bis zum letzten Spieltag die Abstiegs-Relegation drohte. Bereits vier Testspiele haben die Lila-Weißen in den Knochen. Gegen Großberg, Stadtamhof und Painten gab es Siege, ehe am gestrigen Sonntag der Bezirksligist BSC Regensburg (2:9) eine Nummer zu groß war.