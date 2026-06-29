FC Laub hat interessante Transfers getätigt

Neue Gesichter beim FC Laub (von links): Jan Fröhler, Johannes Niedermeier, Admir Mujcinovic, Tim Ruß und Jonas Kraus. – Foto: Linda Baumann

Der FC Laub hat eine tolle Entwicklung genommen in der jüngeren Vergangenheit. 2016 als wieder eigenständige Mannschaft in der B-Klasse gestartet, ist der Dorfklub mittlerweile im Kreisoberhaus angelangt. Die zurückliegende, erste Kreisliga-Saison wurde erfolgreich abgeschlossen. Am letzten Spieltag konnte der direkte Klassenerhalt eingetütet werden. Um für die neue Spielzeit in der Kreisliga 1 Regensburg gewappnet zu sein, wurden mehrere interessante Neuverpflichtungen getätigt. Zum Teil haben sich die „Neuen“ auch schon höherklassig beweisen können.

Vom bisherigen Ligakonkurrenten ATSV Pirkensee-Ponholz wechseln gleich drei Akteure nach Laub. Darunter Jan Fröhler. Der 23-Jährige wurde unter anderem vom SSV Jahn Regensburg ausgebildet, sammelte Erfahrung in der U15-Regionalliga. Über den ASV Burglengenfeld, für den er 15 Landesligaspielte bestritt, stieß der Mittelfeld-Allrounder zu PiPo. Dort sammelte er in den letzten Jahren reichlich Kreisliga-Erfahrung (77 Spiele, 13 Tore). Ein weiterer junger Mittelfeldspieler ist Johannes Niedermeier. Der 21-Jährige ist hauptsächlich für die Außenbahn vorgesehen und durchlief wie Fröhler die Jugendmannschaften der JFG 3 Schlösser-Eck. Im Herrenbereich spielte er bislang für den SV Leonberg und Pirkensee-Ponholz.



Drei Neuzugänge sind als Verstärkung für die Defensive vorgesehen. Vom TB 03 Roding kommt Admir Mujcinovic. Der großgewachsene Innenverteidiger kam im Jahr 2021 aus Amerika nach Deutschland, durchlief im Anschluss die Jugendmannschaften des Freien TuS und SV Burgweinting. Seine erste Station im Herrenbereich war Roding, wo es der 20-jährige Rechtsfuß immerhin auf ein paar Kurzeinsätze in der Landesliga brachte. Neben Fröhler und Niedermeier wechselt auch Jonas Kraus von Pirkensee-Ponholz nach Laub. Der 24-Jährige Abwehrspieler lief zunächst für den SV Eggmühl auf, ehe 2024 der Wechsel zum ATSV folgte.



