FC Laub: 3 Neue und der große Traum Kreisliga

Letztmals war das in der Saison 2015/16 der Fall. Damals steckte Laub allerdings in einer Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen Zeitlarn und Regendorf. Ab 2016 nahm der FC wieder eigenständig am Spielbetrieb teil. Prompt gab es zwei Aufstiege in Folge und seit 2018 ist man in der Kreisklasse zuhause. Bald könnte es eine weitere Etage oben gehen.



Was macht die Lauber Mannschaft in dieser Saison so stark? „Die extreme mannschaftliche Geschlossenheit. Im Vergleich zur Vorsaison hatten wir wenige personelle Veränderungen, haben uns aber an den richtigen Stellen verstärkt“, antwortet der 30-jährige Trainer Philipp Schneider. Lukas Wittmann (17 Tore) und Simon Schmits (13) sind die Top-Torjäger im Team. Generell ist viel Talent und Potenzial vorhanden. Des Weiteren: „Die Mannschaft ist eingespielter und erfahrener geworden. Was letzte Saison vielleicht noch nicht so gut geklappt hat, klappt nun deutlich besser. Vor allem defensiv haben wir uns extrem stabilisiert im Vergleich zur Vorsaison. Dadurch konnten wir das ein oder andere Spiel gewinnen. Bis zur Winterpause sind wir in einen sehr guten Lauf hineingekommen“, führt Schneider weiter aus. Ein Saisonhighlight war zweifellos der 1:0-Derbysieg vor 300 Zuschauern in Zeitlarn.