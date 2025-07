FC Lastrup scheitert im Halbfinale des SVH-Supercups gegen Mühlen

Im Halbfinale des diesjährigen SVH-Supercups ist für den FC Lastrup Endstation. Gegen den ambitionierten Kontrahenten SV Mühlen zeigten die Lastruper zwar eine leidenschaftliche Leistung, mussten sich am Ende jedoch mit 1:3 geschlagen geben.

Do., 17.07.2025, 18:00 Uhr

Dabei begann die Partie für den FCL vielversprechend: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und einer präzisen Vorlage von Bernd Gerdes brachte Henning Bruns seine Mannschaft in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Es war die Belohnung für eine intensive Anfangsphase, in der Lastrup taktisch diszipliniert agierte und Mühlen nur wenig Raum zur Entfaltung ließ.

Im weiteren Spielverlauf übernahm der SV Mühlen jedoch zunehmend die Kontrolle. Mit frischen Kräften von der Bank und mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel gelang es ihnen, die Partie in den verbliebenen zehn Minuten zu drehen. Lastrup kämpfte aufopferungsvoll, konnte dem Druck in der Schlussphase aber nicht mehr standhalten.