Der FC Langengeisling blieb ohne Punkte. – Foto: Jürgen Meyer/FuPa Oberbayern

FC Langengeisling unterliegt ASV Dachau knapp: „Verlieren einfach alle Fifty-Fifty-Spiele" Ein Tor entscheidet enge Partie

Nach dem 0:1 beim ASV Dachau kämpft der FC Langengeisling weiter um den Klassenerhalt und muss kommende Woche gegen den SVA Palzing punkten.

„Wir verlieren heuer einfach alle Fifty-Fifty-Spiele“, meinte am Ende ein geknickter Max Hintermaier. Der verletzte Spielertrainer des FC Langengeisling musste mit ansehen, wie sein Team beim ASV Dachau 0:1 verlor, weil die Platzherren die einzige tatsächliche Torchance des Spiels nutzten. „Wir haben jetzt zweimal gegen den Tabellenzweiten 0:1 verloren. Das zeigt mir wieder, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Aber im Gegensatz zum Vorjahr haben wir heuer in den engen Spielen einfach kein Glück.“

Kurioser Gegentreffer besiegelt Niederlage In Dachau musste sich der FCL erst einmal einem drückend überlegen ASV erwehren. „Echte Torchancen gab es aber nicht. Das haben wir gut verteidigt“, lobte der Coach. Ausnahme: die 14. Minute. Maximilian Bergner schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld scharf auf den ersten Pfosten, wo einem Geislinger Verteidiger beim Abwehrversuch der Ball über den Schlappen rutschte. Sehr zur Freude von Leonardo Di Pasquale, der am langen Eck lauernd nur noch abstauben musste.