FC Langengeisling und SpVgg Eichenkofen feiern klare Siege am Wochenende A-Klasse 7 von Redaktion Erding · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Eichenkofen (schwarzes Dress) hat sich mit 2:0 durchgesetzt. (Archivfoto) – Foto: Günter Herkner

Die FCL-Zweite gewinnt 4:0 gegen Inning. Die SpVgg Eichenkofen setzt sich 2:0 in Wartenberg durch. Auch Reichenkirchen triumphiert auswärts.

FC Langengeisling 2 – FC Inning 4:0 (1:0) – Die Partie war in der ersten Hälfte hart umkämpft. Nach einem Ballverlust in der Gäste-Abwehr stand Paul Maiberger alleine vor dem Tor und schob eiskalt zum 1:0 ein (25.). In der zweiten Hälfte drehte der FCL aber auf, und nach einer schönen Kombination netzte Maiberger den Nachschuss zum 2:0 ein. In der 83. Minute nutzte Fabian Kohlmann das Chaos im Inninger Strafraum zum 3:0 aus. Nur wenig später erkämpfte Faruk Sitou sich den Ball im letzten Drittel und markierte den 4:0-Endstand. „Wir haben unseren Spielplan gut umgesetzt und die Fehler der Gegner konsequent ausgenutzt“, freute sich FCL-Trainer Helmut Maier.

TSV Wartenberg 2 – SpVgg Eichenkofen 0:2 (0:2) – Die Gäste dominierten die erste Halbzeit. Schon in der 13. Minute legte Benedikt Beierl auf Lukas Ippisch quer, der den Ball zum 1:0 im Netz versenkte. Und Lorenz Daimer zwirbelte in der 31. Minute aus 20 Metern das Leder in den Winkel. Kurz darauf bekam die SpVgg einen Handelfmeter zugesprochen, den aber TSV-Keeper Pascal Baumbach souverän parierte. Kurz vor der Pause vergaben die Gastgeber die wohl größte Chance zum Anschlusstreffer: Nach einem Steilpass von Bastian Tietz stand Florian Baumbach alleine vor Gäste-Torwart Johannes Manhart, schoss aber daneben. In der zweiten Halbzeit passierte nichts mehr. „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel, aber am Ende sind die drei Punkte das Entscheidende“, resümierte SpVgg-Spielertrainer Florian Rupprecht. BSG Taufkirchen 2 – SG Reichenkirchen 0:3 (0:0) – Nach einem 0:0 zur Pause fanden die Gäste in der zweiten Halbzeit besser in die Partie, und in der 51. Minute bediente Maximilian Wenhart Georg Fink zum verdienten 1:0. Nur wenig später rutschte BSG-Keeper Benjamin Nieder ein Schuss von Patrick Helmer zum 2:0 durch die Finger. Reichenkirchen arbeitete sich immer wieder nach vorne, und in der 89. Minute schafften die Gastgeber es nicht, den Ball aus dem Sechzehner zu klären, und Christian Graf nutzte dies zum 3:0 aus. In der Nachspielzeit wurde die Partie hitzig: Nach einer Schiedsrichterbeleidigung mussten Mohammad Alsaid Ahmad (Rot) und Samuel Weiher (Gelb-Rot) vom Platz. „Es war ein Arbeitssieg für uns“, sagte SGR-Trainer Josef Peis.