FC Langengeisling schöpft nach Kantersieg wieder Hoffnung im Abstiegskampf

FC Langengeisling gegen TSV Ober-/Unterhaunst – Foto: Christian Riedel

Ungewohntes Bild auf der Geislinger Bank: Da saß Co-Trainer Douglas Wilson als Chefcoach. Hatte sich doch Trainer Max Hintermaier vor zwei Wochen, nach der 0:1-Derbyniederlage gegen Moosinning, nach seiner Ampelkarte noch mit dem Schiedsrichtergespann angelegt, was eine Zusatzmeldung und eine Sperre von drei Spielen nach sich zog. So musste er hinter der Werbebande Platz nehmen. Er sah gleich nach wenigen Minuten eine dicke Chance für die Gäste, die aggressiv und einsatzfreudig begannen, doch Michael Hierl rettete per Fußabwehr.

Den zweiten Sieg in Folge hat der FC Langengeisling gegen einen überforderten Vorletzten, TSV Ober-/Unterhaunstadt, eingefahren. Nach 90 Minuten stand es 5:0 (4:0), und das Ergebnis hätte sogar noch viel höher ausfallen können.

Dem FC Langengeisling gelingt nach der Halbzeit nur noch ein Treffer

Doch nach einer Viertelstunde landete ein Eckball von Max Maier zum 1:0 im Tor der Gäste. Dabei sah der klein gewachsene TSV-Keeper Ali Cakmakci nicht gut aus. Und auch bei den nächsten beiden FCL-Treffern fehlten ihm ein paar Zentimeter Körpergröße. In der 23. Minute setzte Lenny Gremm einen Freistoß aus 25 Metern zum 2:0 in die Maschen. Nur drei Minuten später rettete Cakmakci nach einem Freistoß gegen Maxi Birnbeck, er musste aber den Nachschuss von Carlos Prados Sesmero zum 3:0 passieren lassen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte landete ein Schuss von Maiberger zum 4:0 im langen Eck.

In der zweiten Halbzeit wollte Ober-/Unterhaunstadt die Niederlage in Grenzen halten und spielte eher defensiv. Bei den Geislingern fehlte angesichts der deutlichen Führung jetzt der letzte Biss. In der 65. Minute zappelte der Ball dann im Netz der Gäste, doch Torschütze Karim Howlader stand im Abseits. Und dann hatte Maier das 5:0 auf dem Fuß, doch blieb Cakmakci der Sieger.

Einmal tauchten die Gäste noch gefährlich vor dem Kasten von Hierl auf, aber der FCL-Torwart drehte einen Schuss von Neil Dizdarevic aus halbrechter Position um den Pfosten. Für den 5:0-Endstand sorgten schließlich die Ober-/Unterhaunstädter selbst. Eine scharfe Hereingabe von Maiberger von der linken Seite verlängerte TSV-Defensivspieler Baran Cakir ins eigene Tor – Cakmakci hatte keine Abwehrchance. Es war der Schlusspunkt in einer Partie, in der sich die Geislinger nicht wirklich verausgaben mussten. Richtige Prüfungen kommen in den nächsten Wochen.