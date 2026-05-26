FC Langengeisling schlägt Spitzenreiter – perfekte Heimsaison

Kaum zu bremsen war einmal mehr Geislings Stürmerin Nana Opoku. Hier beschäftigt sie (grüne Trikots, v.l.) Luise Escherich, Greta Zambo und Rosalie Baus. – Foto: Christian Riedel

Der TSV Turnerbund München wird vermutlich kommende Woche mit einem Sieg gegen den als Absteiger feststehenden Tabellenletzten FSV Höhenrain die Meisterschaft einfahren. Zuvor kassierte das Team jedoch eine 0:4 (0:0)-Niederlage beim FC Langengeisling, der damit alle Heimspiele in dieser Bezirksoberliga-Saison gewonnen hat.

„Wir haben ein überragendes Spiel gemacht und nicht viele Chancen zugelassen“, freute sich FCL-Trainer Stefan Karamatic. Die Defensive stand sicher gegen den 74-Tore-Sturm der Gäste. Die beste Chance einer ausgeglichenen ersten Halbzeit vergab Nana Opoku, die frei vor dem Tor den Ball knapp am Kasten vorbeischob. Kurz nach Wiederanpfiff setzte sich die FCL-Stürmerin energisch durch und traf zur Führung, der Treffer wurde jedoch zurückgepfiffen. In der 60. Minute spielte Carina Sedlmeier einen feinen Pass auf Steffi Karamatic, die Gästekeeperin Nicole Maurer keine Chance ließ. Kurz darauf dribbelte sich Ronja Buttstedt durch, ihren Pass zur einschussbereiten Mitspielerin konnte der TSV jedoch noch unterbinden.

Es folgte eine furiose Schlussphase der Geislingerinnen. Sedlmeier spielte Buttstedt frei, die für Jasmin Ziegler querlegte. Ziegler schob zum 2:0 ein (80.). Kurz darauf wäre Julia John durch gewesen, wurde aber gefoult. Den Freistoß jagte Sedlmeier zum 3:0 ins Kreuzeck (86.), und Langengeisling machte weiter Druck. John erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld und spielte Ziegler frei, die im Strafraum auf Anna Deischl passte. Die eingewechselte Außenverteidigerin köpfte zum 4:0 ein (87.).

„Diesmal hat die Mannschaft mit einer sehr starken Leistung gezeigt, was in ihr steckt, und einen sehr starken Gegner deutlich geschlagen“, sagte Karamatic. Der Gegner fällt allerdings weich: Der TSV Turnerbund ist vor dem letzten Spieltag punktgleich mit dem FC Markt Schwaben, steht im direkten Vergleich mit einem Sieg und einem Unentschieden jedoch besser da.