FC Langengeisling schlägt Spitzenreiter 4:0 – perfekte Heimsaison Bezirksoberliga von Dieter Priglmeir · Heute, 04:00 Uhr · 0 Leser

Kaum zu bremsen war einmal mehr Geislings Stürmerin Nana Opoku. Hier beschäftigt sie (grüne Trikots, v.l.) Luise Escherich, Greta Zambo und Rosalie Baus. – Foto: Christian Riedel

Der FC Langengeisling hat alle elf Heimspiele der Bezirksoberliga-Saison gewonnen. Gegen den TSV Turnerbund München fielen drei Tore innerhalb von sieben Minuten.

Der TSV Turnerbund München wird vermutlich kommende Woche mit einem Sieg gegen den als Absteiger feststehenden Tabellenletzten FSV Höhenrain die Meisterschaft einfahren. Zuvor kassierte das Team jedoch eine 0:4 (0:0)-Niederlage beim FC Langengeisling, der damit alle Heimspiele in dieser Bezirksoberliga-Saison gewonnen hat.

33 Tore hat Sheeva Seyfi (l.) in dieser Saison bereits erzielt. Gegen den FCL (hier Marie Huber) ging sie diesmal leer aus. – Foto: Christian Riedel