FC Langengeisling schießt FC Forstern 2 im Derby ab

Deftige Derbyklatsche zum BOL-Abschluss für den FC Forstern 2, der dem FC Langengeisling daheim 0:10 (0:3) unterlag. In der 18. Minute starteten die Gäste die Torflut im Regen: Nach einem schönen Steilpass von Lisa Mayer setzte sich Becky Hawkins auf Außen durch und erzielte das 1:0. Ein langer Abschlag von Keeperin Wilma Rehm fand Julia John, die Forsterns Torhüterin Christina Kneißl umspielte (20.). Der FCL erspielte sich Chancen im Minutentakt, wobei Kneißl immer wieder parierte. Nana Opoku traf zum 3:0 ins lange Eck (37.). Kurz vor der Pause lief Forstern einen gefährlichen Konter: Lisa Dimpflmaier setzte sich durch, war alleine vor Rehm, die aber parierte.

In der zweiten Hälfte waren die Gäste nicht mehr zu bremsen: Lina Biegel schlenzte den Ball ins lange Eck (50.), bevor Stefanie Karamatic nach einem Steckpass von John den Ball im Netz versenkte. Nana Opoku schob nach einem Solo zum 6:0 ein, ehe Mayer einen Doppelpack schnürte: Nach einer schönen Hereingabe von Michaela Eisen hämmerte sie den Ball ins Tor (69.) und grätschte ihn wenig später an Kneißl vorbei ins Netz (72.). John (86.) und Biegel per Lupfer (87.) machten es zweistellig.