FC Langengeisling muss im Derby gegen Forstern ohne Fünf-Tore-Frau Buttstedt antreten

Das Derby gegen Forstern steht für die Frauen des FC Langengeisling an! – Foto: Sascha Hecken

Am Sonntag steht das Lokalderby zwischen dem FC Forstern 2 und dem FC Langengeisling an. Torjägerin Ronja Buttstedt fällt aus – dabei hatte sie zuletzt fünf Treffer gegen Saaldorf erzielt.

FC Forstern 2 – FC Langengeisling (So., 15 Uhr): Zwar geht es im Derby tabellarisch um nichts mehr, dennoch sind die Teams heiß: „Gegen Forstern ist die Motivation nochmal größer, die Saison gebührend zu beenden”, sagt FCL-Spielertrainerin Stefanie Karamatic. Torjägerin Ronja Buttstedt fehlt, „was nach ihren fünf Toren gegen Saaldorf doppelt schade ist”. Trotzdem sei man gut aufgestellt.

Morgen, 15:00 Uhr FC Forstern FC Forstern II FC Langengeisling Langengeislg 15:00 PUSH

FCF-Trainer Michael Kiefer blickt auf ein „sehr hartes letztes Duell” gegen Geisling zurück, wobei Forstern mit dem Schiri haderte: „Wir müssen uns also wieder auf ein körperbetontes und hartes Spiel einstellen.” Man versuche, auf Augenhöhe mitzuhalten und mindestens einen Punkt mitzunehmen. „Geisling hat viel Qualität, lässt aber auswärts auch gerne Federn.”