FC Langengeisling II stürmt an die Spitze – „Glücklicher Sieg“ für SG Langenpreising/Zustorf

Der Rückhalt der Grünbacher: Torwart Martin Iliev. – Foto: Christian Riedel

Der FC Langengeisling II hat mit einem klaren Erfolg gegen die BSG Taufkirchen II die Spitze übernommen. Für die Holzland-Teams war es rabenschwarzes Wochenende.

SG Langenpreising/Zustorf – FC Herzogstadt 2 3:2 (1:1) – „Es war ein glücklicher Sieg, aber den nehmen wir gerne so mit“, freute sich Rainer Schmidmüller. Bereits in der 14. Minute gingen die Gastgeber in Führung: Maximilian Watzlaw lief allein auf FCH-Keeper Florian Götz zu und schob ein. Herzogstadt spielte sich vor der Halbzeit immer wieder nach vorne, doch SG-Torwart Dominic Klapfenberger konnte einige gefährliche Chancen entschärfen. In der 32. Minute erzielte Luke Feuser den Ausgleich aus 16 Metern, und die Gäste nahmen den Schwung in die zweite Hälfte mit: Nach einem Foul von Klapfenberger im Strafraum verwandelte Michael Fitzpatrick den Elfmeter sicher zum 2:1 (56.). Die SG bäumte sich aber nochmals auf: Christian Huber köpfte nach einer Ecke zum 2:2 ein, ehe Thomas Nadler einen Handelfmeter in der Nachspielzeit zum 3:2-Endstand verwandelte. FC Langengeisling 2 – BSG Taufkirchen 2 3:0 (0:0) – Langengeisling ist neuer Tabellenführer. Co-Trainer Thomas Hinterwimmer war erleichtert: „Wir haben auf unserem kleineren Kunstrasen spielen müssen, man hat in der ersten Halbzeit gemerkt, dass er uns nicht so liegt.“ So ging es zwangsläufig torlos in die Kabinen. Dann zeigte sich der Gastgeber wie ausgewechselt, was in der 68. Minute zum 1:0 durch Jan Kern führte. Nach Treffern von Maximilian Birnbeck (71.) und abermals Kern (76.) war die Partie entschieden. Hinterwimmer: „In den zweiten 45 Minuten hat die Mannschaft Charakter gezeigt und verdient gewonnen.“

FC Eitting 2 – TSV Wartenberg 2 2:1 (0:0) – Die Gäste hielten im ersten Durchgang zwar gut dagegen, Eitting bestimmte jedoch die Partie ohne große Torchancen. Nach dem Seitenwechsel wurde der Hausherren-Druck deutlich größer, was der auffälligste Akteur, Anton Anzinger, zum 1:0 nutzte (47.). Ein Traumtor in den Winkel durch Christian Westermair brachte den FCE auf die Siegerstraße, auch wenn Habib Hajatpour Birgani kurz vor Schluss noch für den TSV verkürzte (89.). „Großes Lob an die Mannschaft, die Woche für Woche tollen Kampf und Teamgeist zeigt. Einziges Manko: Nach dem 2:0 vergeben wir mehrere 100-Prozentige.“ FC Grünbach – FC Inning 2:1 (1:0) – Es war von Beginn an ein harter Kampf. Inning tat sich schwer, die kompakt stehende Abwehr zu durchbrechen. Auf der anderen Seite tankte sich Arian Ali auf der linken Seite nach vorne und lupfte den Ball über FCI-Torhüter Felix Schönwälder ins Netz (14.). Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gäste zwar weitgehend das Spiel, konnten aber keine gefährlichen Torchancen kreieren. In der 79. Minute setzte sich Mirel Smigalovic nach einem langen Ball mit einer schönen Einzelaktion durch und erhöhte auf 2:0. In der Schlussphase verwandelte Denis Prsa einen Foulelfmeter noch zum 1:2, jedoch war den Gastgebern der Dreier nicht mehr zu nehmen. „Klar war Inning Favorit, aber wir sind sehr kompakt gestanden und hatten am Ende die klareren Chancen“, so FCG-Spielertrainer Armin Pasic.