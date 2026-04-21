FC Langengeisling II siegt trotz guter Altenerding-Leistung

Geislings Reserve gewinnt das Derby mit 1:0. Auch Moosinning unterliegt trotz tapferem Kampf gegen Kirchasch/Walpertskirchen deutlich.
SpVgg Altenerding – FC Langengeisling II 0:1 (0:0) – Mit großer Skepsis gingen die Frauen der SpVgg Altenerding in den Rückrundenauftakt gegen den Lokalrivalen FC Langengeisling II, denn zahlreiche Ausfälle sorgten für keine guten Voraussetzungen der Aldinger-/Heilmaier-Elf. Doch die Altenerdinger Mädels trotzten den Personalsorgen und hielten gegen den favorisierten Tabellenführer erstaunlich gut mit.
Der FCL hatte zwar mehr vom Spiel, doch lediglich ein Freistoß, der an die Latte ging, sorgte zunächst für Gefahr (10.). Nach Wiederbeginn hatte Langengeisling dann einen Start nach Maß, denn nach einem Pass aus dem Mittelfeld stand die Altenerdinger Defensive schlecht, so dass Nadja Hainzl im Strafraum zum Abschluss kam, und flach ins linke Eck traf (46.). 14 Minuten vor dem Ende haderten die Gastgeberinnen mit dem Referee, denn nach einem Pass nach vorne lief Lara Mentrup frei auf das Tor zu, wurde dann aber von Zeynep Aydogon unfair gestoppt, doch der Unparteiische verhängte nur eine Zeitstrafe. So nahm der FCL trotz einer guten Vorstellung der SpVgg die drei Punkte mit nach Hause.
FC Moosinning 2 – (SG) Kirchasch/Walpertskirchen 0:2 (0:1) – Auf verlorenem Posten standen die Frauen 2 des FC Moosinning im Heimspiel gegen Kirchasch/Walpertskirchen. Die ersatzgeschwächte Moosinninger Mannschaft verkaufte sich zwar über weite Strecken der Partie recht gut, unter dem Strich war der Sieg der Gäste aber mehr als verdient. Franziska Widl brachte Kirchasch nach knapp einer halben Stunde mit 1:0 in Führung, Anna Obermaier machte in der 69. Minute mit dem 2:0 den Deckel drauf. Moosinnings Coach Max Kaifel war dennoch zufrieden mit seinen Mädels: „Trotz kleinem Kader war das eine gute Mannschaftsleistung und die macht Hoffnung für die kommenden Aufgaben.“