FC Langengeisling II siegt trotz guter Altenerding-Leistung

Durchgesetzt hat sich hier Altenerdings Lena Birkner (2.v.r.) gegen die Geislinger Torschützin Nadja Hainzl (r.). – Foto: Herkner

SpVgg Altenerding – FC Langengeisling II 0:1 (0:0) – Mit großer Skepsis gingen die Frauen der SpVgg Altenerding in den Rückrundenauftakt gegen den Lokalrivalen FC Langengeisling II, denn zahlreiche Ausfälle sorgten für keine guten Voraussetzungen der Aldinger-/Heilmaier-Elf. Doch die Altenerdinger Mädels trotzten den Personalsorgen und hielten gegen den favorisierten Tabellenführer erstaunlich gut mit.

Der FCL hatte zwar mehr vom Spiel, doch lediglich ein Freistoß, der an die Latte ging, sorgte zunächst für Gefahr (10.). Nach Wiederbeginn hatte Langengeisling dann einen Start nach Maß, denn nach einem Pass aus dem Mittelfeld stand die Altenerdinger Defensive schlecht, so dass Nadja Hainzl im Strafraum zum Abschluss kam, und flach ins linke Eck traf (46.). 14 Minuten vor dem Ende haderten die Gastgeberinnen mit dem Referee, denn nach einem Pass nach vorne lief Lara Mentrup frei auf das Tor zu, wurde dann aber von Zeynep Aydogon unfair gestoppt, doch der Unparteiische verhängte nur eine Zeitstrafe. So nahm der FCL trotz einer guten Vorstellung der SpVgg die drei Punkte mit nach Hause.