FC Langengeisling holt ein 1:1 – doch drei Spielerinnen verletzen sich

Der FC Langengeisling, hier im Spiel gegen Turnerbund, holte gegen Eching ein 1:1. – Foto: Sascha Hecken

Die FCL-Kickerinnen hatten anfangs ihre Mühe mit den schwierigen Platzbedingungen, bekamen die Partie aber zunehmend in den Griff und gingen in der 28. Minute in Führung. Alex Kaufmanns Hereingabe verwertete Julia John in der Mitte mit einem platzierten Schuss. Kurz darauf hatte Christina Bauer nach der nächsten Kaufmann-Flanke das 2:0 auf dem Fuß, vergab jedoch.

„Es wollte dieses Mal einfach nicht sein“, sagte Trainer Stefan Karamatic nach dem 1:1 des FC Langengeisling beim TSV Eching in der Frauen-Bezirksoberliga. Damit bleibt sein Fußballteam in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Allerdings beendeten Lisa Mayer, Marie Huber und Lina Biegel das Spiel mit Muskelproblemen. „Die englische Woche mit zwei kampfbetonten Spielen war kräftezehrend. Wir hoffen, dass wir bis zum Wochenende den Kader einigermaßen fit bekommen.“

In der Halbzeit folgte ein weiterer Rückschlag für die ohnehin schon ersatzgeschwächten Geislinger Fußballfrauen: Keeperin Wilma Rehm musste verletzt raus, für sie ging Celine Siebrecht zwischen die Pfosten. Eching war nun besser im Spiel und aktiver. Nach einer Balleroberung und einem feinen Pass in die Tiefe lief Isabell Gmelch allein aufs Tor zu, umdribbelte auch noch Siebrecht und traf zum 1:1.

Der Rest war typisch für die Partien der beiden Mannschaften: viel Einsatz, wenig Chancen. Nach schöner Vorarbeit von Jasmin Ziegler verfehlten John und Anna Deischl das Tor. Auch Elina Rastl zielte rechts vorbei. Auf der Gegenseite ließ Gastgeber Eching ebenfalls eine vielversprechende Chance aus. Nach drei Ecken in Folge verpasste Mayer um Haaresbreite die Geislinger Führung. In der Nachspielzeit köpfte Carina Sedlmeier knapp am Tor vorbei.