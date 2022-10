FC Langengeisling: Hintermaiers Hoffnung auf zwei Siege am Stück FC Langengeisling gastiert in Raubling

„Raubling steht in der Tabelle vor uns, also stehen unsere Chancen gut, dass wir gewinnen“, sagt Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier und lacht.

Langengeisling – Kurioserweise hat der FCL nämlich vier seiner bislang fünf Siege gegen besser platzierte Teams eingefahren. Zuletzt war es bei den Geislingern aber eine regelrechte Berg- und Talfahrt, auf einen Sieg folgte eine Niederlage und umgekehrt.

Hintermaier, der sich zuletzt ein paar Videos von TuS-Spielen angeschaut hat, verweist auf die derzeit gute Form der Raublinger. „Von den letzten fünf Spielen haben sie vier gewonnen und nur gegen Moosinning verloren“, weiß der FCL-Spielertrainer. Er lässt sich auch nicht davon blenden, dass der TuS relativ viele Gegentore kassiert hat. „Von den 25 haben sie allein in Dorfen am ersten Spieltag sieben Stück kassiert.“ Was auch noch ungewöhnlich ist: In den zwölf Begegnungen haben die Raublinger noch kein einziges Mal unentschieden gespielt, sechs Siege und sechs Niederlagen stehen in der Bilanz.

Hintermaier beschreibt die Raublinger als „gute Mannschaft“, die auf ihrem großem Platz eine Macht sei. „Die wollen Fußball spielen“, sagt der Geislinger Coach. „Und sie haben einige Spieler in ihren Reihen, die schon vier oder fünf Tore geschossen haben.“