FC Langengeisling Damen: Sieben Volltreffer gegen SpVgg Herbertshausen BEZIRKSOBERLIGA

Ein Sonderlob hatte Trainer Stefan Karamatic für die Abwehr um Maike Schmidtner und Alisha van Horten, „die die wenigen Angriffe schon unterbunden haben, bevor sie überhaupt in Tornähe kamen“. Für die FCL-Frauen geht es bereits am heutigen Mittwoch im Bezirkspokal weiter. Um 19.30 Uhr empfangen sie die SpVgg Markt Schwabenerau, eine Mannschaft, die seit Jahren durch die Ligen stürmt und nun auch die Kreisliga wieder mit sechs Siegen aus sechs Spielen anführt.

Kurz nach Wiederanpfiff machte sie nach einer Kombination über Torfrau Steffi Karamatic und Becky Hawkins ihren Hattrick perfekt. Danach kontrollierte der FCL das Spiel, ehe er zum Schlussakkord ansetzte: Eine Flanke von Drescher schob Refeld am langen Pfosten lauernd zum 5:0 ein (80.). Dann wurde John auf die Reise geschickt, die mit einem Lupfer das 6:0 besorgte (88.). In der 90. Minute eroberte Lena Altmann im Zweikampf den Ball, spielte Drescher frei, die den Endstand besorgte.

Langengengeisling – Der Aufsteiger hatte das Schlusslicht der Bezirksoberliga von Beginn an unter Druck gesetzt. Die ersten beiden Flanken von Antonia Chowanietz fanden noch keinen Abnehmer, die dritte verwertete Michelle Refeld zur Führung (9.), die Carmen Drescher nach einem Solo erhöhte (11.). Danach scheiterten Julia John und Drescher an der strak parierenden Torfrau, die in der 33. Minute aber dann doch geschlagen war. Eine schöne Kombination über Thesi Widl und Julia John hatte Drescher aus spitzem Winkel zum 3:0 unter die Latte gehämmert.

Nur knapp haben die Fußballerinnen des FC Langengeisling 2 einen Punkt beim SV Manching verpasst und das Spiel in der Kreisklasse 2:3 verloren. Die Gastgeberinnen wollten die Partie unbedingt gewinnen, und so rustikal spielten sie auch. Johanna Pointner wurde mehrfach einfach über die Auslinie gecheckt. Mit fairen Mitteln war die pfeilschnelle FCL-Stürmerin nämlich nicht zu bremsen. So bereitete sie bereits nach wenigen Minuten die Führung vor, die Steffi Esser erzielte. Den zweiten Geislinger Treffer erzielte Pointner nach einem Solo selbst (39.), als sie den Ball ins lange Eck setzte. Dazwischen hatte der SVM nach einem Abwehrfehler in der Geislinger Hintermannschaft zum 1:1-Ausgleich getroffen.

Die Zweite beweist tolle Moral

Die verletzungsgeplagten Geislingerinnen, die vergeblich um eine Spielverlegung gebeten hatten, mussten weitere Ausfälle hinnehmen, wehrten sich aber tapfer. Feldspielerin Wilma Rehm zeigte im Kasten eine überragende Leistung. Gegen den Ausgleich zum 2:2 war sie aber machtlos. Der FCL hatte Pech bei einem Pfostenschuss von Pointner, auch Manching traf einmal Alu. In der 84. Minute bekam Emilia Schaurer den Ellbogen einer Gegenspielerin gegen den Kopf gerammt. Das Spiel lief weiter, und Manching kam doch noch zum schmeichelhaften Siegtreffer.