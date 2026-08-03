FC Langengeisling besiegt Raubling 2:0 – 13 Spiele ohne Niederlage

Raublinger Großchance: Lucas Seeholzer, Torwart Michael Hierl v.l.) sowie Paul Bucher (r.) können froh sein, dass Sami Wehner den Ball nicht verarbeiten kann. – Foto: Christian Riedel

Der FC Langengeisling hat den TuS Raubling mit 2:0 geschlagen. Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit innerhalb von sieben Minuten.

Nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den TuS Raubling ist der FC Langengeisling saisonübergreifend nun seit 13 Bezirksligaspielen ohne Niederlage. Leicht war es allerdings am Samstag nicht, denn so mausgrau wie ihre Trikots waren die Gäste keineswegs.

Die Geislinger ordneten gerade noch ihre Defensivreihe, da stand Gästestürmer Sami Wehner schon einschussbereit vier Meter vor dem Tor, traf den Ball aber nicht optimal (2.). Im Gegenzug kam Lenny Gremm im Raublinger Strafraum zum Abschluss, doch ein Verteidigerbein war dazwischen.

Nach dem furiosen Auftakt spielte sich das Geschehen gut 20 Minuten lang ausschließlich im Mittelfeld ab. Erst ein Drehschuss des bärenstarken Lucas Seeholzer aus 15 Metern, den Raublings Keeper Maximilian Wunderlich über die Latte bugsierte, weckte beide Teams aus der Lethargie. Johannes Schießl kassierte für ein übles Einsteigen gegen Max Maier die dunkelgelbe Karte.

Inzwischen hatte der FCL die Feldüberlegenheit, war im Abschluss aber zu zögerlich. Oft wurde der Ball lieber noch einmal quer gespielt, und auch die Flanken waren zu ungenau. Zwei gute Möglichkeiten gab es dennoch. Einmal rutschte Valentin Bachmeier der Ball über den Rist, als er aus zwölf Metern halbrechter Position abzog (30.). Kurz darauf spielte Maximilian Hintermaier Gremm frei, der aber am Torwart scheiterte.

Nach der Halbzeit drängte der FCL auf die Führung. Elias Mehringer wurde auf die Reise geschickt. Im Strafraum reichte jedoch der robuste Körpereinsatz eines Raublinger Verteidigers, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. In der 52. Minute war der Keeper geschlagen, doch Gremm brachte den Ball aus fünf Metern nicht über die Linie.

Dann fiel aber doch die Führung. Wieder herrschte Vollbetrieb im Raublinger Fünfmeterraum. Diesmal schaltete Max Maier am schnellsten. Wieder war der Keeper zur Stelle, doch diesmal rutschte ihm der Ball durch die Beine (52.). Jetzt war der Bann gebrochen. Philipp Maibergner tankte sich auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch, legte zurück auf Gremm, der flach zum 2:0 (59.) einschob.

Nun legten auch die Gäste ihre Zurückhaltung ab und kamen zu zwei Abschlüssen, die aber einmal über das Tor und einmal knapp daneben gingen. Eine Viertelstunde vor Schluss durften sich sogar drei TuS-Spieler im Strafraum versuchen. Letztlich landete die Flipperkugel im Seitenaus – Einwurf Geisling. In der 87. Minute hatte dann der eingewechselte Max Birnbeck das 3:0 zunächst auf dem Kopf und anschließend auf dem Fuß, scheiterte jedoch jeweils knapp. Da war Raubling nur noch zu zehnt, weil der gut leitende Schiedsrichter Rudi Ehmann (SV Haiming) innerhalb von zwei Minuten Bastian Unsin Gelb und anschließend Gelb-Rot (82.) gezeigt hatte.