FC Langengeisling bei der Mannschaft der Stunde SV Saaldorf seit fünf Spielen ungeschlagen

20 Punkte hatte sich der FC Langengeisling in der Vorrunde zum Ziel gesetzt, 18 sind es geworden. Zum Auftakt der Rückrunde müssen die Geislinger nun am Sonntag bereits um 12.30 Uhr beim SV Saaldorf antreten, gegen den es zum Saisonstart ein 1:1 gab.

Zu ungewöhnlicher Stunde fährt der Bus am Sonntag nach Saaldorf am FCL-Gelände ab, nämlich schon um 9 Uhr. Das ist dem ebenfalls ungewöhnlichen Spielbeginn um 12.30 Uhr geschuldet. Welche Spieler der Coach an Bord hat, das hat sich erst am Freitagabend entschieden. „Wir haben diese Woche wegen des Brückentags und Allerheiligen am Montag und Dienstag nicht trainiert, und dafür am Freitag noch eine Einheit absolviert“, erzählt Hintermaier. Sicher verzichten muss er auf Ömer Altinisik und Maurice Steck. Ansonsten hofft der FCL-Coach, dass er seinen besten Kader aufbieten und beim Favoriten für eine Überraschung sorgen kann. (wk)