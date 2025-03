FC Langenburg - SGM Kreßberg 2-3 (2‐0)

Bereits wenige Minuten nach Spielbeginn gingen die Hausherren in Führung. Die komplette Hintermannschaft der SGM befand sich wohl noch im Winterschlaf und so konnte Tobias Kolb für seine Farben unbedrängt einschieben.

Streusalz im Getriebe der SGM? So könnte man die Anfangsminuten auf dem kleinen Nebenplatz in Langenburg auch beschreiben.

Niklas Reuter versuchte es kurz darauf, doch sein Abschluss war zu zentral gehalten und landete in den Armen von Joachim Fritsch.

Die Rückrunde war noch keine Viertelstunde alt, als die Langenburger erneut jubeln durften. Kolb wurde bei einem Eckball am langen Pfosten sträflich allein gelassen und konnte per Kopf die Führung auszubauen.

Kreßberg stellte nun um und kam zu vielen hochwertigen Chancen, doch im letzten Moment fehlte es an der Genauigkeit. Langenburg kämpfte mit Mann und Maus, doch außer einer Statistenrolle war nicht mehr drin in Durchgang eins.

In den zweiten Abschnitt starteten die Gasgeber genauso bissig wie in den ersten, doch blieben dieses Mal die Strafraumannäherungen aus.

So konnte Luca Krieger nach 51 Minuten zum verdienten Abschluss einnetzen, hierfür wurde er präzise im Strafraum in Szene gesetzt.

Kurz darauf hätte Kolb den FCL weiter in Front bringen können, doch der Abschluss ging am Tor vorbei ins Toraus.

Besser machten es die Kreßberger kurz vor Stundenfrist, als Luca auf seinen Bruder Elia Krieger durchsteckte. Dieser behielten nun die Nerven und stellte auf den hoch verdienten Ausgleich.

Kreßberg tat sich in der Folgezeit merklich schwer mit den engen und unebenen Platzverhältnissen, doch von den Gastgebern kam abgesehen von langen Bällen in die Spitze noch weniger.

Um die 80. Minute trat Elia Krieger noch mehrmals in Erscheinung. Erst konnte er seinen Abschluss aus kürzester Distanz nicht im Netz unterbringen, dann wurde er von Strehle mustergültig bedient und konnte zur Führung einschieben.

Drei Minuten später hätte er die Führung vom Punkt ausbauen können, doch Fritsch fischte den Elfmeter aus dem Eck.

In der Schlussphase setzte Langenburg alles auf Kick and Rush und wäre beinahe damit erfolgreich gewesen. Thomas Wernau zog aus dem Getümmel im Strafraum an, doch Dominik Labusga im Gehäuse der SGM klärte mit einem großartigen Reflex und hielt somit den Sieg fest.