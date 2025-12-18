FC Langenberg verstärkt sich doppelt zur Winterpause

Der FC Langenberg kann zur Winterpause gleich zwei Neuzugänge vermelden und setzt damit ein klares Zeichen für die Rückrunde.
Mit İnan Karataş wechselt ein äußerst starker Torhüter vom SSVG Heiligenhaus (Kreisliga A) nach Langenberg. Karataş bringt nicht nur Erfahrung mit, sondern überzeugte mit einer beeindruckenden Bilanz zwischen den Pfosten. Er gilt als klare Verstärkung und wird der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.
Zudem stößt mit Rahman Senal ein bekannter Offensivspieler vom direkten Konkurrenten Langenberger SV zum FC Langenberg. Senal ist als Stürmer mit starken Qualitäten und einem guten Torabschluss bekannt und soll dem Angriff neue Durchschlagskraft verleihen.
Vorstand Berkant Saral zeigt sich sehr zufrieden mit den Transfers:
„Wir sind überzeugt, dass beide Neuzugänge uns sportlich weiterbringen werden. Die Mannschaft ist intakt und wir wollen die Rückrunde aktiv angreifen.“