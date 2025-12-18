FC Langenberg verstärkt sich doppelt zur Winterpause

Der FC Langenberg kann zur Winterpause gleich zwei Neuzugänge vermelden und setzt damit ein klares Zeichen für die Rückrunde.

Mit İnan Karataş wechselt ein äußerst starker Torhüter vom SSVG Heiligenhaus (Kreisliga A) nach Langenberg. Karataş bringt nicht nur Erfahrung mit, sondern überzeugte mit einer beeindruckenden Bilanz zwischen den Pfosten. Er gilt als klare Verstärkung und wird der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.