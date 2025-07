FC Langenberg nach Aufstieg voller Tatendrang

„Wir haben uns für die kommende Saison viel vorgenommen“, sagt Berkant Saral, 1. Vorsitzender des FC Langenberg, im Gespräch mit FuPa. Eine zentrale Personalentscheidung wurde bereits getroffen: Berkay Saral wird zur neuen Saison Cheftrainer der ersten Mannschaft. Der erfahrene Fußballfachmann bringt jahrelange Trainererfahrung mit und soll die Mannschaft in der neuen Spielklasse etablieren und weiterentwickeln.

Der bisherige Coach der ersten Mannschaft, Emre Cakir, bleibt dem Verein weiterhin erhalten und übernimmt ab sofort die zweite Mannschaft. „Wir freuen uns, dass wir Emre weiterhin an Bord haben – seine Arbeit schätzen wir sehr, und auch für die zweite Mannschaft haben wir große Pläne“, erklärt Saral.

Auch in Sachen Kaderplanung war der FC Langenberg aktiv: Mit Eren Kazer, Cahit Volkan Gökcel, Resul Kalayci und Erman Hamza wurden bereits vier vielversprechende Sommer-Zugänge präsentiert. Der Kader ist mittlerweile auf eine starke Breite angewachsen weitere Überraschungen sollen in den kommenden Wochen folgen. „Wir gehen mit viel Optimismus in die neue Saison. Unser Ziel ist es, sowohl sportlich als auch als Verein weiter zu wachsen“,betont Berkant Saral abschließend.