FC Langenberg landet Trainer-Coup: Ali Akin Kaya übernimmt

Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren und nun steht fest:

🚨 OFFIZIELL UNSER TRAINERTEAM FÜR DIE SAISON 2026/2027 🚨

Mit seiner Erfahrung, seiner Leidenschaft für den Fußball und seiner zielstrebigen Art bringt Akin viel Qualität und neue Impulse mit. Bereits in der Vergangenheit war er Teil unserer Mannschaft umso mehr freuen wir uns, ihn nun in verantwortungsvoller Rolle an der Seitenlinie begrüßen zu dürfen.

⚽ Ali Akin Kaya übernimmt ab Sommer das Traineramt beim FC Langenberg 91!

Gemeinsam mit ihm wird Onur Aktan als Co-Trainer das Team vervollständigen und die sportliche Entwicklung aktiv mitgestalten.

🔥 Wir freuen uns auf ein ambitioniertes, hungriges und zielstrebiges Trainerteam und haben für die kommende Saison einiges vor!

Die Reise geht weiter… und wir sind noch lange nicht am Ziel.