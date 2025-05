FC Land Wursten verstärkt sich mit Bennet Amberge

Der Defensivspezialist wurde einst in der Jugend des FC Land Wursten ausgebildet, ehe er 2019 zum JFV Cuxhaven wechselte. Anschließend sammelte Amberge beim TSV Sievern wichtige Erfahrungen im Herrenbereich und entwickelte sich dort weiter.

Nun zieht es den ambitionierten Verteidiger zurück an seine alte Wirkungsstätte. Mit seiner fußballerischen Qualität und seiner Mentalität soll er eine tragende Rolle im Team übernehmen.

Trainer Sebastian Steeg: „Mein Trainerteam und ich freuen uns auf einen echten Defensivspezialisten. Bennet ist zweikampfstark, verfügt über ein gutes Passspiel und ist sehr ehrgeizig. So einen Spieler hat man gerne im eigenen Team – und ungern als Gegenspieler.“