FC Kutzhof lässt in der Relegation nichts anbrennen

Rund 800 Zuschauer, dazu herrliches Fußballwetter und zwei Mannschaften, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit einem Sieg den erhofften Aufstieg in die Verbandsliga zu packen. Es war also angerichtet.

FC Kutzhof - SVGG Hangard 2:0 (1:0). In der Anfangsviertelstunde hatte Hangard zwar leichte Feldvorteile, doch Torchancen gab es von beiden Teams nicht zu bewundern. Vielmehr wurde die Partie von kleinen Fouls im Mittelfeld geprägt. Bis zur 30. Spielminute. Da nämlich nutzte Lorenzo Missione seine Freiheiten und zog ab. Der Ball wurde noch abgefälscht und schlug unhaltbar im Tor von Leon Reidenbach ein. Jetzt war auch Kutzhof so richtig in der Partie und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel.

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff entschied der Unparteiische auf Eckball für Kutzhof. Das Leder kam zu Torjäger Janik Bellia und dieser verwandelte zum 2:0. Zwar war Gästekeeper Leon Reidenbach noch am Ball, doch den Einschlag konnte er nicht verhindern. In der Folge verwaltete Kutzhof die Führung und Hangard schaffte es nicht mehr, die sicher stehende Abwehr des Gegners zu knacken.